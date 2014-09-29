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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
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  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron

تم إيقافه

PerfectCare Vivaمكواة مولدة للبخار

GC7035/20

1 جائزة

عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *

توفّر المكواة المولّدة للبخار من Philips تجربة كيّ أسرع وأسهل. بات بإمكانك كيّ ملابسك بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة، بفضل تقنية OptimalTEMP الثورية.

عرض جميع المزايا

ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *

  • ضغط مضخّة يبلغ 5 بار كحد أقصى

  • تعزيز بخار يصل إلى 210 غ

  • خزان مياه بسعة 1,7 لترات

  • تصميم صغير

بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة كيّ سريعة جدًا بفضل التقنية الثورية. يقوم البخار القوي والمستمر بكيّ حتى التجاعيد الصعبة ويتم تمليس الأقمشة الأكثر سماكة بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تعزيز بخار إضافي، إذا لزم الأمر، للبخار العمودي أو التجاعيد الصعبة.

يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الحاجة إلى تغيير درجة الحرارة

يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الحاجة إلى تغيير درجة الحرارة

بفضل تقنية OptimalTEMP لا حاجة إلى تضييع الوقت بعد الآن في تغيير إعدادات الحرارة أو انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. وبفضل المزيج المثالي بين درجة الحرارة والبخار القوي والمستمر، يمكنك كيّ الأقمشة من الجينز ووصولاً إلى الحرير مع ضمان عدم حرق الملابس.

من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

تضمن لك تقنية OptimalTEMP المبتكرة عدم احتراق أي أقمشة قابلة للكيّ. فبالإضافة إلى الطمأنينة التي ستستمتعين بها أثناء الكيّ، يمكنك أيضًا ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح كيّ الملابس القطنية مباشرةً بدون التسبّب بأي ضرر. يساعد هذا الأمر على تخفيف الانزعاج في معصم اليدين إذ ينفي الحاجة إلى رفع المكواة ووضعها على قاعدتها مراراً.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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  1. مقارنةً بمكواة EasySpeed البخارية من Philips