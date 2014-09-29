ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC7035/20
عملية كيّ أسرع مع كمية بخار مضاعفة *
توفّر المكواة المولّدة للبخار من Philips تجربة كيّ أسرع وأسهل. بات بإمكانك كيّ ملابسك بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة، بفضل تقنية OptimalTEMP الثورية.
ضغط مضخّة يبلغ 5 بار كحد أقصى
تعزيز بخار يصل إلى 210 غ
خزان مياه بسعة 1,7 لترات
تصميم صغير
أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة كيّ سريعة جدًا بفضل التقنية الثورية. يقوم البخار القوي والمستمر بكيّ حتى التجاعيد الصعبة ويتم تمليس الأقمشة الأكثر سماكة بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تعزيز بخار إضافي، إذا لزم الأمر، للبخار العمودي أو التجاعيد الصعبة.
بفضل تقنية OptimalTEMP لا حاجة إلى تضييع الوقت بعد الآن في تغيير إعدادات الحرارة أو انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. وبفضل المزيج المثالي بين درجة الحرارة والبخار القوي والمستمر، يمكنك كيّ الأقمشة من الجينز ووصولاً إلى الحرير مع ضمان عدم حرق الملابس.
تضمن لك تقنية OptimalTEMP المبتكرة عدم احتراق أي أقمشة قابلة للكيّ. فبالإضافة إلى الطمأنينة التي ستستمتعين بها أثناء الكيّ، يمكنك أيضًا ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح كيّ الملابس القطنية مباشرةً بدون التسبّب بأي ضرر. يساعد هذا الأمر على تخفيف الانزعاج في معصم اليدين إذ ينفي الحاجة إلى رفع المكواة ووضعها على قاعدتها مراراً.
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الجوائز
مقارنةً بمكواة EasySpeed البخارية من Philips