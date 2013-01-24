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PerfectCare Aqua Pro

مكواة مولدة للبخار

GC9410/66
  • كيّ بفعالية قصوى كيّ بفعالية قصوى كيّ بفعالية قصوى
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    PerfectCare Aqua Pro مكواة مولدة للبخار

    GC9410/66

    كيّ بفعالية قصوى

    تأتي PerfectCare Aqua Pro مع المكواة الخفيفة جدًا التي نقدّمها وخزان مياه كبير جدًا سعة 2,5 لترات، وهي مثالية لجلسات الكيّ الطويلة والكيّ بالبخار بطريقة عمودية ومثالية. إكتشف كلّ المميزات

    PerfectCare Aqua Pro مكواة مولدة للبخار

    كيّ بفعالية قصوى

    تأتي PerfectCare Aqua Pro مع المكواة الخفيفة جدًا التي نقدّمها وخزان مياه كبير جدًا سعة 2,5 لترات، وهي مثالية لجلسات الكيّ الطويلة والكيّ بالبخار بطريقة عمودية ومثالية. إكتشف كلّ المميزات

    كيّ بفعالية قصوى

    تأتي PerfectCare Aqua Pro مع المكواة الخفيفة جدًا التي نقدّمها وخزان مياه كبير جدًا سعة 2,5 لترات، وهي مثالية لجلسات الكيّ الطويلة والكيّ بالبخار بطريقة عمودية ومثالية. إكتشف كلّ المميزات

    PerfectCare Aqua Pro مكواة مولدة للبخار

    كيّ بفعالية قصوى

    تأتي PerfectCare Aqua Pro مع المكواة الخفيفة جدًا التي نقدّمها وخزان مياه كبير جدًا سعة 2,5 لترات، وهي مثالية لجلسات الكيّ الطويلة والكيّ بالبخار بطريقة عمودية ومثالية. إكتشف كلّ المميزات

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      كيّ بفعالية قصوى

      مع مكواة خفيفة جدًا

      • ضغط يبلغ 6,7 بارات كحد أقصى
      • تعزيز بخار يصل إلى 450 غ
      • خزان مياه بسعة 2,5 لترات
      • مكواة خفيفة جدًا
      يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الاضطرار إلى تغيير درجة الحرارة

      يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الاضطرار إلى تغيير درجة الحرارة

      بفضل تقنية OptimalTEMP لا حاجة إلى تضييع الوقت بعد الآن في تغيير إعدادات الحرارة أو انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. وبفضل المزيج المثالي بين درجة الحرارة والبخار القوي والمستمر، يمكنك كيّ الأقمشة من الجينز ووصولاً إلى الحرير مع ضمان عدم حرق الملابس.

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      تضمن لك تقنية OptimalTEMP المبتكرة عدم احتراق أي أقمشة قابلة للكيّ. فبالإضافة إلى الطمأنينة التي ستستمتعين بها أثناء الكيّ، يمكنك أيضًا ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح كيّ الملابس القطنية مباشرةً بدون التسبّب بأي ضرر. يساعد هذا الأمر على تخفيف الانزعاج في معصم اليدين إذ ينفي الحاجة إلى رفع المكواة ووضعها على قاعدتها مراراً.

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة كيّ سريعة جدًا بفضل التقنية الثورية. يقوم البخار القوي والمستمر بكيّ حتى التجاعيد الصعبة ويتم تمليس الأقمشة الأكثر سماكة بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تعزيز بخار إضافي، إذا لزم الأمر، للبخار العمودي أو التجاعيد الصعبة.

      نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات الكلسية

      نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات الكلسية

      إن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام تحمي مكواتك وتضمن لك الحصول على أفضل أداء للبخار باستمرار. تتميّز وظيفة Easy De-Calc Plus بتصميم حصري وبموقع مثالي، لتوفير قدرة مثالية على التخلص من الترسبات الكلسية ولتمديد فترة استخدام المكواة المولّدة للبخار. ستذكّرك المكواة بواسطة الضوء والصوت عندما يحين وقت التنظيف وإزالة الترسبات الكلسية. وعندما يبرد الجهاز، ما عليك سوى إزالة مفتاح Easy De-Calc وتجميع المياه المتسخة وسكبها في كوب والتخلص منها.

      أفضل قاعدة مكواة من Philips من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

      أفضل قاعدة مكواة من Philips من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

      تشكّل T-ionic Glide قاعدة المكواة الأكثر تميّزًا من Philips، مع انزلاق فائق لعملية كيّ أسهل وأسرع. فهي تتميّز بقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يفوق الألومينيوم بصلابته ومتانته، مع طبقة مضمّنة من أكسيد التيتانيوم لمقاومة الخدوش بصورة متطورة. إضافة إلى ذلك، يوفر لك الهيكل والفتحات المصممة بدقة توزيعًا أفضل للبخار لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      يسمح لك وضع ECO بتوفير استهلاك الطاقة بدون المساومة على نتائج الكيّ. يستخدم وضع ECO كمية بخار قليلة لكن كافية لكيّ كل ملابسك.

      للاستمتاع بعملية كيّ فعالة مع أقل نسبة ضجيج

      للاستمتاع بعملية كيّ فعالة مع أقل نسبة ضجيج

      ليس من الضروري إصدار ضجة أثناء الكيّ لإنتاج بخار قوي. بات بإمكانك الآن الكيّ وسط أفراد عائلتك، أثناء مشاهدة التلفزيون أو أثناء الاستماع إلى الموسيقى، من دون أن تزعجك الضجة. فالمكواة المولّدة للبخار مزوّدة بفلاتر تكتم صوت البخار للحد من الضجيج، كما أنها مزوّدة بمنصة تمتص الأصوات للحد من الضجيج الناتج من الاهتزاز في القاعدة

      وزن خفيف وإمكانية حمل مريح

      وزن خفيف وإمكانية حمل مريح

      تتميّز المكواة المولّدة للبخار بوزن مثالي: وزن خفيف جدًا وإمكانية حمل مريح. بالإضافة إلى ذلك، فهي تنزلق بسلاسة على الملابس وتزيل أصعب التجاعيد بسرعة تامة وتقلل الضغط على معصمك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تولّد بخارًا عموديًا بسهولة تامة وفعالية. أصبح بإمكانك الآن إزالة التجاعيد عن الأقمشة الدقيقة مثل القمصان الحريرية والفساتين والسترات وحتى الملابس التي يصعب كيّها والتي تحتوي على طيّات وزخرفات وأزرار، إلخ... بطريقة عمودية وبكل راحة وفعالية.

      خزان مياه كبير جدًا لاستخدام متواصل يدوم لفترة أطول

      خزان مياه كبير جدًا لاستخدام متواصل يدوم لفترة أطول

      يتميّز خزان المياه بسعة كبيرة جدًا تبلغ 2,5 لترات، لإمكانية استخدام المكواة بشكل متواصل لمدة 3 ساعات، من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته. يتميّز الخزان أيضًا بأنه شفاف لرؤية بمقدار 360 درجة، ولمعرفة كمية المياه المتبقية لمتابعة استخدام البخار بشكل فعّال. وعند الحاجة إلى إعادة التعبئة، تأتي المكواة المولّدة للبخار مزوّدة بفتحة تعبئة كبيرة، تسمح لك بتعبئة خزان المياه بسهولة تحت الحنفية، أو باستخدام إبريق أو زجاجة في أي وقت أثناء الكيّ

      قفل للحمل الآمن

      قفل للحمل الآمن

      تحتوي المكواة المولّدة للبخار على قفل للحمل الآمن يثبّت المكواة على قاعدتها بإحكام من دون خطر الانزلاق أو أن يلمس أحدهم قاعدة المكواة الساخنة. يضمن لك هذا القفل إمكانية حمل آمنة وسهلة في كل أرجاء المنزل من موقع التخزين وإليه.

      إيقاف تلقائي للأمان وتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي للأمان وتوفير استهلاك الطاقة

      تقوم وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك استخدامًا آمنًا وراحة البال.

      المواصفات التقنية

      • التقنية

        حجرة بخار إعصاري
        نعم
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم
        ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة
        نعم
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        تقنية البخار الصامت
        نعم
        معالج التحكم الذكي
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        لغاية 120  غ/د
        الطاقة
        2100 كحد أقصى  واط
        ضغط
        6,7 بارات كحد أقصى
        جاهز للاستخدام
        2  دقيقة
        تعزيز البخار
        لغاية 450  غ
        بخار عند الطلب
        نعم
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220 - 240  فولت

      • سهولة الاستخدام

        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        5  نجوم
        اسم قاعدة المكواة
        T-ionicGlide
        سعة خزان الماء
        2500  مل
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        طول الخرطوم
        1.7  أمتار
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        جاهز للاستخدام
        مؤشر الضوء
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        5  نجوم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        وقت التسخين
        2  دقيقة
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية
        تذكير بإزالة الترسبات
        • ضوء
        • نعم

      • حقيبة

        قفل للحمل الآمن
        للحمل والسلامة
        مخزن لسلك الطاقة
        مثبت فيلكرو
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة

      • الحجم والوزن

        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        36,2 x‏ 27 x‏ 26,3  سم
        وزن المكواة
        0،8  كلغ
        وزن المكواة + القاعدة
        4.2  كلغ

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم
        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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