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  • HAIRCLIPPER Series 5000 لقص الشعر في وقت أسرع بمرتين* HAIRCLIPPER Series 5000 لقص الشعر في وقت أسرع بمرتين* HAIRCLIPPER Series 5000 لقص الشعر في وقت أسرع بمرتين*

    Hairclipper series 5000 آلة قص الشعر

    HC5440/83

    HAIRCLIPPER Series 5000 لقص الشعر في وقت أسرع بمرتين*

    صُممت سلسلة أدوات قص الشعر 5000 لتدوم طويلاً، ولتقدم لك أداءً مميزًا. وهي مزوّدة بأداة قص مبتكرة وشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشطين قابلين للتعديل للحية والشعر لتمنحك قصة سريعة ودقيقة، بعد كل استخدام.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Hairclipper series 5000 آلة قص الشعر

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    HAIRCLIPPER Series 5000 لقص الشعر في وقت أسرع بمرتين*

    مع تقنية DualCut لقص الشعر بوقت أسرع وبدقة أكبر

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • 24 إعداد طول
    • استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
    • 3 أمشاط للحية وحقيبة
    أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج مع احتكاك أقل

    أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج مع احتكاك أقل

    طاقة تناسب كافة أنواع الشعر بفضل تقنية DualCut المتطورة التي تجمع بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض. صُممت أداة القص المبتكرة لقص الشعر أسرع بمرتين مقارنة بأدوات قص الشعر العادية من Philips، بالإضافة إلى الحاجب الفولاذي القوي الذي يحمي الشفرات للحصول على متانة قصوى ومزيد من الثقة.*

    شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لحدة تدوم طويلاً

    شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لحدة تدوم طويلاً

    شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لحدة تدوم طويلاً.

    24 إعداد طول سهل الاختيار والتثبيت: من 0.5 إلى 23 ملم

    24 إعداد طول سهل الاختيار والتثبيت: من 0.5 إلى 23 ملم

    قم بتدوير عجلة التكبير/التصغير لتحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته، مع 23 إعداد طول تتراوح بين من 1 و23 ملم، وبفارق 1 ملم تحديدًا بين إعداد وآخر. يمكنك أيضًا الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 ملم.

    75 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

    75 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

    استخدم أداة قص الشعر سلكيًا أو لاسلكيًا للاستمتاع بطاقة قصوى وحرية تامة، مع إمكانية استخدامها لاسلكيًا لمدة 75 دقيقة بعد عملية شحن لمدة 8 ساعات

    شفرات "سهلة التحرير" لتنظيف سهل

    شفرات "سهلة التحرير" لتنظيف سهل

    ما عليك سوى الضغط لفتح الرأس القابل للفك وبالتالي تحرير الشفرات وتنظيفها بسرعة تامة.

    ضمان لمدة سنتين بالإضافة إلى 3 سنوات عند تسجيل المنتج عبر إنترنت

    ضمان لمدة سنتين بالإضافة إلى 3 سنوات عند تسجيل المنتج عبر إنترنت

    صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم. قم بتسجيل أداة القص الخاصة بك على www.philips.com/5years للحصول على 3 سنوات إضافية على ضمان السنتين الثابت الذي تقدمه Philips، لتستمتع بالإجمال على ضمان عالمي لمدة 5 سنوات.

    يتضمن مشطًا إضافيًا للحية بدقة 1.5 و 3 5 مم للحية مثالية

    يتضمن مشطًا إضافيًا للحية بدقة 1.5 و 3 5 مم للحية مثالية

    استخدم أداة قص الشعر من Philips لتحديد شكل لحيتك. فهي مزوّدة بـ 3 ملحقات للأمشاط مخصصة لتمنحك الشكل المثالي الذي تريده.

    حقيبة صلبة لتخزين آمن

    حقيبة صلبة لتخزين آمن

    تأتي مع أداة قص الشعر حقيبة صلبة لمتانة قصوى، ولضمان الحفاظ على الأداة بحالة مثالية والاستفادة بالتالي من طاقة ودقة قصوى، بعد كل استخدام.

    لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

    لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

    لا حاجة إلى الزيت، لصيانة سهلة وتوفير الوقت.

    المواصفات التقنية

    • نظام الطاقة

      وقت الشحن
      8,0  ساعة (ساعات)
      نوع البطارية
      Ni-MH
      العملية
      سلكي ولاسلكي
      وقت التشغيل
      75 دقيقة

    • التخزين

      تخزين
      حقيبة صلبة

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      • نعم
      • بالإضافة إلى 3 سنوات عند التسجيل

    • نظام قص

      عرض رأس التشذيب
      41  ملليمترًا
      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      عدد إعدادات الطول
      24
      مجموعة من إعدادات الطول
      من 0,5 إلى 23  ملليمترًا
      الدقة (حجم التدرجات)
      بمقدار 1  ملليمترًا
      مشط دقيق للحية
      • مشط بدقة 1,5 ملم
      • مشط بدقة 3 ملم
      • مشط بدقة 5 ملم

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      التنظيف
      شفرات قابلة للغسل

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