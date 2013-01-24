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Classic

مكواة ملابس بدون بخار

HD1172
1 الجوائز
  • سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة
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    Classic مكواة ملابس بدون بخار

    HD1172
    1 الجوائز

    سريعة وفعالة - مضمونة

    تساعدك مكواة الملابس المميزة هذه من Philips في تسريع عملية الكيّ.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Classic مكواة ملابس بدون بخار

    سريعة وفعالة - مضمونة

    تساعدك مكواة الملابس المميزة هذه من Philips في تسريع عملية الكيّ.

    سريعة وفعالة - مضمونة

    تساعدك مكواة الملابس المميزة هذه من Philips في تسريع عملية الكيّ.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Classic مكواة ملابس بدون بخار

    سريعة وفعالة - مضمونة

    تساعدك مكواة الملابس المميزة هذه من Philips في تسريع عملية الكيّ.

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      سريعة وفعالة - مضمونة

      مزودة بقاعدة مميزة لكيّ سريع

      قاعدة مكواة مصقولة لانزلاق سهل على ملابسك

      قاعدة مكواة مصقولة لانزلاق سهل على ملابسك

      تتميّز هذه المكواة بقاعدة مكواة عالية الجودة من الألومنيوم المصقول لأداء يدوم طويلاً.

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.

      تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

      تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

      يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.

      سلك يدوم طويلًا لفترة استخدام طويلة

      يضمن السلك الذي يدوم طويلًا وذو الجودة العالية أداء يستمر لفترة طويلة

      يشير ضوء درجات الحرارة إلى عدم إحماء المكواة بشكل كافٍ

      يضيء مؤشر درجات الحرارة أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.

      تصميم تم اختباره لضمان الاستمرارية القصوى

      تم اختبار هذا التصميم في ظل مقاييس ومعايير جودة صارمة لضمان أداء يدوم طويلاً

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220 - 240
        الطاقة
        1000 W

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