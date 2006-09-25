تحميص مثالي

تجمع آلة تحميص الخبز ذات الخطوط المتجانسة والمصقولة وبقدرة 1200 واط كاملة بين الأداء المذهل والسرعة الفائقة. يمنحك التحكم الرقمي سيطرةً كاملةً تجعلك واثقًا من حصولك دومًا على خبز محمص لذيذ يجمع بشكل متوازن بين القوام المقرمش واللون الأسمر الذهبي.