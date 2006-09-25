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  • تحميص مثالي
  • تحميص مثالي
  • تحميص مثالي
  • تحميص مثالي
  • تحميص مثالي
  • تحميص مثالي
  • تحميص مثالي
  • تحميص مثالي
  • تحميص مثالي
  • تحميص مثالي
  • تحميص مثالي
  • تحميص مثالي

تم إيقافه

Aluminium Collectionآلة تحميص الخبز

HD2618/00

تحميص مثالي

تجمع آلة تحميص الخبز ذات الخطوط المتجانسة والمصقولة وبقدرة 1200 واط كاملة بين الأداء المذهل والسرعة الفائقة. يمنحك التحكم الرقمي سيطرةً كاملةً تجعلك واثقًا من حصولك دومًا على خبز محمص لذيذ يجمع بشكل متوازن بين القوام المقرمش واللون الأسمر الذهبي.

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التحكم الرقمي للحصول على أفضل خبز محمص!

تحميص مثالي

  • فتحة طويلة

  • شاشة LCD رقمية مع 4 وظائف

شاشة LCD مع مؤقت رقمي للعد التنازلي

شاشة LCD مع مؤقت رقمي للعد التنازلي

شاشة LCD مع مؤقت رقمي يشتمل على ميزة العد التنازلي.

إعداد تحميص الخبز على جانب واحد

إعداد تحميص الخبز على جانب واحد

خيار تحميص الخبز على جانب واحد للفطائر والخبز الفرنسي.

غطاء من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد

غطاء من الألمنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد

مصنوع من الألومنيوم المطلي بطبقة من الأكسيد للاستخدام الأمثل: مقاوم للتآكل، والخدوش، ولبصمة الإصبع.

المواصفات التقنية

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