مصطلحات البحث

AR
EN
  • خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

    Viva Collection آلة تحميص الخبز

    HD2637

    خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

    فتحتان أعرض بنسبة 10%* مع رفوف بميزة التمركز الذاتي، بغض النظر عما إذا كانت الشرائح رفيعة أو سميكة ومقطعة باليد؛ ضع دائمًا كل شريحة في الوسط وثبّتها بطريقة مثالية لتحصل على شريحة محمّصة بطريقة متساوية.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection آلة تحميص الخبز

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلة تحميص الخبز

    خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا

    فتحتان عريضتان جدًا لشرائح خبز سميكة أو رفيعة

    • آلة تحميص الخبز بفتحتَين عريضتَين جدًا
    • جهاز مضمّن لتسخين الخبز
    • معدنية
    • غطاء
    فتحة عريضة جدًا لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة، الطازجة أو المثلجة.

    فتحة عريضة جدًا لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة، الطازجة أو المثلجة.

    تقوم آلية التمركز الذاتي بوضع كل شريحة خبر في الوسط بطريقة مثالية، لتحميرها بشكل متساوٍ، بغض النظر عن سماكتها.

    رفّ مضمّن للخبز لتسخين اللفائف أو المعجنات أو الخبز

    رفّ مضمّن للخبز لتسخين اللفائف أو المعجنات أو الخبز

    رفّ مضمّن للخبز لتسخين المعجنات أو اللفائف أو الخبز بسهولة تامة.

    إعادة التسخين وإذابة الجليد بدفعة واحدة

    إعادة التسخين وإذابة الجليد بدفعة واحدة

    وظيفتا إعادة التسخين وإذابة الجليد لتحميص الخبز المجلّد بدفعة واحدة

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    تنظيف سهل بفضل صَينية الفتات القابلة للفك.

    إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية

    إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية

    تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج من القصر في الدائرة الكهربائية.

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الصغرى بأمان

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الصغرى بأمان

    تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغرى لأعلى لإخراجها بأمان.

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    7 مستويات قابلة للضبط للتحكم بدرجة التحميص

    اضبط مستوى الحرارة حسبما تفضل واحصل على خبز محمص بالطريقة التي تريدها.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مضمنة
      غطاء للغبار

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      ذهبي وردي معدني/أبيض
      مواد الهيكل الرئيسي
      معدن وبلاستيك

    • المواصفات العامّة

      عدد مستويات التحميص
      7
      ميزات المنتج
      • مستويات تحميص قابلة للضبط
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • زر إلغاء
      • مخزن لسلك الطاقة
      • وظيفة إزالة الجليد
      • ميزة الرفع لأعلى
      • أقدام مقاومة للانزلاق

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      دليل المستخدم
      90% ورق مُعاد تدويره

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      0.85  أمتار
      التردد
      50-60  هرتز
      فولتية
      220-240  فولت
      الطاقة
      860-1050  واط

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
      334‏x‏200‏x‏221  ملليمترًا
      أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
      300‏x‏172‏x‏201  ملليمترًا
      حجم الفتحة (طولxعرضxارتفاع)
      138‏x‏33‏x‏125  ملليمترًا
      الوزن مع التغليف
      2,04  كلغ
      وزن المنتج
      1,57  كلغ

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • فتحة أعرض بنسبة 10% مقارنةً بالمنتج السابق (HD2630)
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.