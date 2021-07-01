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  • خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا
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    Viva Collection آلة تحميص الخبز

    HD2650/91

    خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا

    آلة تحميص الخبز معدنية بالكامل، مع فتحة عريضة جدًا بميزة التمركز الذاتي، لتحمير متساوٍ بغض النظر عن سماكة الشريحة. يمكنك الاستمتاع بخبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية ومعجّنات ولفائف وخبز ساخن بفضل خيارات التحمير المتنوعة والرف المضمّن المخصص للخبز.

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    Viva Collection آلة تحميص الخبز

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    مراجعة كل آلة تحميص الخبز

    خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا

    فتحة عريضة لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة أو الطازجة أو المثلجة

    • معدنية بالكامل
    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

    حامل لتسخين الخبز والكرواسان

    حامل لتسخين الخبز والكرواسان

    حامل لتسخين الخبز والكرواسان.

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الأصغر بأمان

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الأصغر بأمان

    تسمح الميزة بإخراج قطع الخبز الأصغر بأمان

    إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية في حال انحشار الخبز

    إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية في حال انحشار الخبز

    تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج بصورة إضافية من القصر في الدائرة الكهربائية

    8 إعدادات تحمير تتناسب مع كل التفضيلات

    8 إعدادات تحمير تتناسب مع كل التفضيلات

    ضبط وقت التحميص لأي خبز كما يحلو لك.

    وضع إذابة الجليد

    وضع إذابة الجليد

    يعمل وضع إذابة الجليد على تحميص الخبز من دون أي عناء بكبسة زر واحدة فقط.

    فتحة عريضة جدًا لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة، الطازجة أو المثلجة.

    فتحة عريضة جدًا لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة، الطازجة أو المثلجة.

    تقوم آلية التمركز الذاتي بوضع كل شريحة خبر في الوسط بطريقة مثالية، لتحميرها بشكل متساوٍ، بغض النظر عن سماكتها.

    وضع إعادة التسخين

    وضع إعادة التسخين

    يقوم وضع إعادة التسخين بتسخين الخبز المحمّص مسبقًا في ثوانٍ وبكبسة زر واحدة

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مضمنة
      جهاز تسخين خبز

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مواد الهيكل الرئيسي
      معدنية

    • المواصفات العامّة

      عدد مستويات التحميص
      8,0
      ميزات المنتج
      • مستويات تحميص قابلة للضبط
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • زر إلغاء
      • مخزن لسلك الطاقة
      • وظيفة إزالة الجليد
      • ميزة الرفع لأعلى
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      950  واط

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
      334 x‏ 200 x‏ 221  ملليمترًا
      أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
      300 x‏ 172 x‏ 201  ملليمترًا
      حجم الفتحة (طولxعرضxارتفاع)
      138 x‏ 33 x‏ 122  ملليمترًا
      الوزن مع التغليف
      1,962  كلغ
      وزن المنتج
      1.552  كلغ

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