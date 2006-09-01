HD4495/25
طعام لذيذ وساخن بسهولة تامة
فرن التحميص المتعدد الأغراض الذي يصلح لأي شيء تقريبًا! يصلح للخبز والشواء والتحميص والتسخين مع الكثير من مميزات الطهي السهل بما يتيح لك نتائجًا شهية في كل مرة. يتضمن منظمًا حراريًا قابلاً للضبط ومؤقّتًا حتى 45 دقيقة وصينية خبز وصينية فتات.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يخبز الأطعمة والوجبات الخفيفة أو يشويها أو يحمصّها أو يسخّنها
مؤقّت حتى 45 دقيقة لإيقاف تشغيل الفرن عندما يصبح الطعام جاهزًا.
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
صينية خبز مربعة كبيرة، مطلية بطلاء مانع للالتصاق (230 × 230 مم).
منظم حراري قابل للضبط لمنحك أفضل النتائج بخصوص طعامك (بحد أقصى 230 درجة مئوية).
جرس انتهاء الطهي يرن عندما يصبح الطعام جاهزًا.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
الملحقات المضمّنة
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