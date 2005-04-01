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  • غليان سريع وسهل غليان سريع وسهل غليان سريع وسهل

    الغلاية

    HD4665/20

    غليان سريع وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية والمعدنية المتينة من Philips بأداة تسخين مسطحة لغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    الغلاية

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    غليان سريع وسهل

    غلاية قوية وأداة تسخين سهلة التنظيف

    • قوة 2400 واط وسعة 1.7 لتر
    • مؤشر مستوى الماء
    • معدن مطلي بالفرشاة
    • غطاء بمفصلة
    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

    لفاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

    لفاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

    يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

    سهولة تركيب الغطاء والفتحة

    سهولة تركيب الغطاء والفتحة

    يمكن ملء الغلاية عبر القمع أو عبر فتح الغطاء.

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

    يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

    يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

    ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

    فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

    فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

    فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      معدن مطلي بالفرشاة
      لولب تسخين
      فولاذ مقاوم للصدأ
      تبديل المواد
      بوليبروبيلين (PP)

    • الأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      16.7‏x‏24.2‏x‏22.8  cm
      أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
      20.5‏x‏20.5‏x‏28  cm

    • المواصفات التقنية

      السعة
      1,7 لتر
      الطاقة
      2400  W
      طول سلك الطاقة
      0.75 متر
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50/60  Hz

    • المواصفات العامّة

      قاعدة تدور 360 درجة
      نعم
      لاسلكي
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      غطاء واسع مفتوح
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مقبض مريح
      نعم
      ملء سهل عبر الفوهة
      نعم
      حماية من الغليان حتى الجفاف
      نعم
      أداة تسخين مسطّحة
      نعم
      ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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