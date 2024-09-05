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HD7430/91
قهوة لذيذة كل يوم
تلذذ باحتساء مزيد من القهوة بفضل آلة تحضير القهوة بالتنقيط Essential Collection من السلسلة 1000 من Philips. استمتع باحتساء ما يصل إلى 10 أكواب من القهوة بفضل السعة الكبيرة التي تبلغ 1,2 لترات ووظيفة المحافظة على السخونة. تمتع بتخمير مزيد من القهوة وتلذذ بالمذاق وقتًا أطول.
تتميز بالمتانة والأمان والتخمير بكفاءة
تصميم ذكي ومريح
اكتشف مجموعة الفطور الكاملة
تم تصميم مجموعة الفطور حسب ما هو مهم حقًا، تعرّف على المجموعة الكاملة التي تتضمن غلَّاية وآلة تحميص خبز متوافقتين.
استمتع بتخمير مزيد من القهوة وتلذذ بالمذاق وقتًا أطول. يساعد الإبريق الزجاجي الذي تبلغ سعته 1,2 لترات على تخمير ما يصل إلى 10 أكواب من القهوة المفضلة.
تنتقل آلة تحضير القهوة إلى وضع المحافظة على السخونة تلقائيًا لمدة 30 دقيقة بعد كل عملية تخمير، حيث يمكنك الاستمتاع بمذاق رشفات القهوة الساخنة مدة أطول.