كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك
باستخدام ملحق الخَبز HD9925/00 الخاص هذا لجهاز Airfryer من Philips يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك. اخبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز والغراتان والكيش والمزيد غيرها بطريقة سهلة وسريعة وصحية! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك
باستخدام ملحق الخَبز HD9925/00 الخاص هذا لجهاز Airfryer من Philips يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك. اخبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز والغراتان والكيش والمزيد غيرها بطريقة سهلة وسريعة وصحية! إكتشف كلّ المميزات
ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك
باستخدام ملحق الخَبز HD9925/00 الخاص هذا لجهاز Airfryer من Philips يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك. اخبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز والغراتان والكيش والمزيد غيرها بطريقة سهلة وسريعة وصحية! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملحق لتحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك
باستخدام ملحق الخَبز HD9925/00 الخاص هذا لجهاز Airfryer من Philips يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضلة لديك. اخبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز والغراتان والكيش والمزيد غيرها بطريقة سهلة وسريعة وصحية! إكتشف كلّ المميزات
كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
HD9260/91
HD9218/51
HD9220/20
HD9650/91
درج قابل للفك وميزة سلة الطعام وطلاء مانع للالتصاق، وكلها قابلة للغسل في غسالة الأطباق لسهولة التنظيف.
يمكنك، باستخدام ملحق الخبز المتوفر مع مقلاة Airfryer المميزة هذه من Philips، خبز كل الوصفات المفضلة لديك. اخبزي قوالب الحلوى والخبز والغراتان والكيش والكثير غيرها من الوصفات اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة وصحية!
السعة
1,3 ليترات
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية