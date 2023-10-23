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HDA150/62
آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
آلة تحضير القهوة التركية من Philips لتحضير القهوة التركية التقليدية ذات المذاق الرائع من دون متاعب. تتميز الآلة بتقنية الحماية من فيض الماء ومن السخونة الزائدة، وقدرة تحضير 4 أكواب لضيافة الأصدقاء والعائلة. اختر ما بين التخمير العادي أو البطيء وستقوم الآلة بإعلامك عندما تصبح القهوة جاهزة.
وظيفة التخمير البطيء
قدرة تحضير 4 أكواب
الحماية من السخونة الزائدة + فيض الماء
أزرار سهلة اللمس
مؤشر الجهوزية
استمتع بمذاق القهوة التركية الرائع على الطريقة التقليدية من خلال وظيفة التخمير البطيء، فتبدو كما لو تم تحضيرها على الفحم الساخن للحصول على رائحة قوية ومذاق القهوة التركية الأصيلة.
الاستمتاع بالقهوة اللذيذة دائمًا مع الحماية من السخونة الزائدة ومن فيض الماء.
يمكنك الاستمتاع بطعم القهوة اللذيذ بسهولة مع الأصدقاء والعائلة بفضل قدرة تحضير 4 أكواب.
لا يمكن غسل الدورق في الجلاية