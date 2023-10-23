آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips

آلة تحضير القهوة التركية من Philips لتحضير القهوة التركية التقليدية ذات المذاق الرائع من دون متاعب. تتميز الآلة بتقنية الحماية من فيض الماء ومن السخونة الزائدة، وقدرة تحضير 4 أكواب لضيافة الأصدقاء والعائلة. اختر ما بين التخمير العادي أو البطيء وستقوم الآلة بإعلامك عندما تصبح القهوة جاهزة.