جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة
يمكنك التحكم في تجفيف شعرك مع JetSet Control ION. توفّر قدرة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2000 واط والترطيب الأيوني والإعدادات المتعددة نتائج رائعة، من التجفيف وصولاً إلى التسريح. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة
يمكنك التحكم في تجفيف شعرك مع JetSet Control ION. توفّر قدرة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2000 واط والترطيب الأيوني والإعدادات المتعددة نتائج رائعة، من التجفيف وصولاً إلى التسريح. إكتشف كلّ المميزات
جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة
يمكنك التحكم في تجفيف شعرك مع JetSet Control ION. توفّر قدرة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2000 واط والترطيب الأيوني والإعدادات المتعددة نتائج رائعة، من التجفيف وصولاً إلى التسريح. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة
يمكنك التحكم في تجفيف شعرك مع JetSet Control ION. توفّر قدرة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2000 واط والترطيب الأيوني والإعدادات المتعددة نتائج رائعة، من التجفيف وصولاً إلى التسريح. إكتشف كلّ المميزات
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.
امنحي شعركِ طاقة فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
صُممت ميزة TurboBoost الخاصة لتجفف الشعر بسرعة مع حمايته من خلال تجفيفه بقوة بدون الحاجة إلى رفع درجة الحرارة.
المواصفات الفنية
الوزن والأبعاد
اللوح
البيانات اللوجستية
صلاحية الخدمة
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