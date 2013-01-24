إزالة شعر الوجه بشكل سهل وآمن.

إزالة شعر الوجه بطريقة سهلة وآمنة مع رأس التشذيب العادي للحصول على بشرة ناعمة كالحرير. إن أداة التشذيب الدقيقة من Philips هي آلة تشذيب أكثر منها شفرة. أي يمكن استخدامها لإزالة كل أنواع شعر الوجه غير المرغوب فيه بنعومة ومن دون ألم. لن تقف في طريقك أي شعرة، أكانت على الشفة أو الحاجبين أو الذقن، بفضل أداة التشذيب الدقيقة من Philips، للحصول على وجه ناعم تمامًا.