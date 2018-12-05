بشرة ناعمة أينما كنت
استمتعي ببشرة ناعمة طوال الوقت وفي كل مكان. تشكّل أداة التشذيب الجديدة للاستخدام أثناء التنقل من Philips أداة متميّزة للعناية بالجمال لتسهيل إزالة حتى أرفع الشعيرات من الوجه والجسم بسرعة وسهولة أثناء التنقل. وتأتي مزوّدة بفرشاة تنظيف لمستوى نظافة إضافي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بشرة ناعمة أينما كنت
استمتعي ببشرة ناعمة طوال الوقت وفي كل مكان. تشكّل أداة التشذيب الجديدة للاستخدام أثناء التنقل من Philips أداة متميّزة للعناية بالجمال لتسهيل إزالة حتى أرفع الشعيرات من الوجه والجسم بسرعة وسهولة أثناء التنقل. وتأتي مزوّدة بفرشاة تنظيف لمستوى نظافة إضافي. إكتشف كلّ المميزات
بشرة ناعمة أينما كنت
استمتعي ببشرة ناعمة طوال الوقت وفي كل مكان. تشكّل أداة التشذيب الجديدة للاستخدام أثناء التنقل من Philips أداة متميّزة للعناية بالجمال لتسهيل إزالة حتى أرفع الشعيرات من الوجه والجسم بسرعة وسهولة أثناء التنقل. وتأتي مزوّدة بفرشاة تنظيف لمستوى نظافة إضافي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بشرة ناعمة أينما كنت
استمتعي ببشرة ناعمة طوال الوقت وفي كل مكان. تشكّل أداة التشذيب الجديدة للاستخدام أثناء التنقل من Philips أداة متميّزة للعناية بالجمال لتسهيل إزالة حتى أرفع الشعيرات من الوجه والجسم بسرعة وسهولة أثناء التنقل. وتأتي مزوّدة بفرشاة تنظيف لمستوى نظافة إضافي. إكتشف كلّ المميزات
إن رأس تشذيب شعر الجسم مثالي للمسات النهائية السريعة أثناء التنقل. يضمن رأس التشذيب بدقة 26 مم الاستخدام السهل والسريع في مناطق الجسم الصغيرة (مثل أصابع القدم والركبة).
يُعتبر رأس تشذيب شعر الوجه ممتازًا لتطبيق للمسات النهائية السريعة أثناء التنقل. يضمن رأس التشذيب بدقة 8 مم استخدام الأداة بسرعة ودقة في أي منطقة في الوجه.
تأتي الأداة مزوّدة بخيارَي طول، بدقة 2 و4 مم، لتشذيب الشعر إلى الطول الذي تريدينه. ما عليك سوى تركيب المشط على رأس التشذيب للحصول على نتيجة متناسقة ودقيقة.
أداة صغيرة بما يكفي لوضعها في حقيبة اليد، وهي تعمل بالبطارية، مما يسمح لك باصطحابها معك أينما تريد. يتم تزويد بطارية AAA مع الأداة.
تأتي مع ملاقط دقيقة لإزالة كل شعرة.
نظّفي أداة التشذيب بسرعة وحافظي على نظافتها بواسطة فرشاة التنظيف المضمّنة.
حقيبة جذابة لتخزين كل شيء في مكان واحد.
الملحقات
الخدمة
أبعاد الصندوق F
الملحقات
الميزات
المواصفات التقنية
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