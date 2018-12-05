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HP6393/60
بشرة ناعمة أينما كنت
استمتعي ببشرة ناعمة طوال الوقت وفي كل مكان. تشكّل أداة التشذيب الجديدة للاستخدام أثناء التنقل من Philips أداة متميّزة للعناية بالجمال لتسهيل إزالة حتى أرفع الشعيرات من الوجه والجسم بسرعة وسهولة أثناء التنقل. وتأتي مزوّدة بفرشاة تنظيف لمستوى نظافة إضافي.
للوجه والجسم
إن رأس تشذيب شعر الجسم مثالي للمسات النهائية السريعة أثناء التنقل. يضمن رأس التشذيب بدقة 26 مم الاستخدام السهل والسريع في مناطق الجسم الصغيرة (مثل أصابع القدم والركبة).
يُعتبر رأس تشذيب شعر الوجه ممتازًا لتطبيق للمسات النهائية السريعة أثناء التنقل. يضمن رأس التشذيب بدقة 8 مم استخدام الأداة بسرعة ودقة في أي منطقة في الوجه.
تأتي الأداة مزوّدة بخيارَي طول، بدقة 2 و4 مم، لتشذيب الشعر إلى الطول الذي تريدينه. ما عليك سوى تركيب المشط على رأس التشذيب للحصول على نتيجة متناسقة ودقيقة.
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