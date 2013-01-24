الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

SatinSoft

آلة إزالة الشعر

HP6520/01
العثور على الدعم لهذا المنتج
1 الجوائز
  • استمتعي بملمس الساتان. استمتعي بملمس الساتان. استمتعي بملمس الساتان.
    -{discount-value}
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    SatinSoft آلة إزالة الشعر

    HP6520/01
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    استمتعي بملمس الساتان.

    تعمل Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر ومنحها أقصى درجة من النظافة. وتتميز بقدرتها على العمل لاسلكيًا وقابليتها لإعادة الشحن لتتمكني من استخدامها بشكل مريح حيثما تريدين. تتضمن الآلة غطاءً للمناطق الحساسة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    SatinSoft آلة إزالة الشعر

    استمتعي بملمس الساتان.

    تعمل Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر ومنحها أقصى درجة من النظافة. وتتميز بقدرتها على العمل لاسلكيًا وقابليتها لإعادة الشحن لتتمكني من استخدامها بشكل مريح حيثما تريدين. تتضمن الآلة غطاءً للمناطق الحساسة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل epilators

      استمتعي بملمس الساتان.

      آلة لإزالة الشعر مع نظام Skin Care

      • نظام SkinCare
      • لاسلكي
      فرشاة للتقشير لبشرة أكثر إشراقًا.

      فرشاة للتقشير لبشرة أكثر إشراقًا.

      تصميم فريد من Philips يشتمل على شعيرات غير مسببة للحساسية لتوفير نظافة مثالية، ويتناسب تمامًا مع يدك لكي تتمكني من استخدامه في كل الظروف، فضلاً عن إمكانية الاستخدام في الوضع الرطب والجاف.

      يحفّز الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة

      يحفّز الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة

      ينشّط الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة برفق ويسكّنها لإزالة شعر ناعمة.

      أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

      أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

      تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.

      لاسلكي

      لاسلكي

      إزالة الشعر لاسلكيًا لغاية 30 دقيقة، وإعادة شحن سريعة لمدة ساعة واحدة

      اختاري السرعة المناسبة لتلبية احتياجاتك

      اختاري السرعة المناسبة لتلبية احتياجاتك

      تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بإعدادين للسرعة. استخدمي إعداد السرعة 1 لإزالة الشعر بطريقة فائقة النعومة وإعداد السرعة 2 لإزالة الشعر بفعالية أكبر

      غطاء للمناطق الحساسة للبشرة الحساسة

      غطاء للمناطق الحساسة للبشرة الحساسة

      تتمتع آلة إزالة الشعر بغطاء للمناطق الحساسة. صُمم خصيصًا للبشرة الحساسة للحصول على إزالة شعر لطيفة في المناطق الحساسة

      رأس إزالة الشعر قابل للغسل لنظافةٍ قصوى

      رأس إزالة الشعر قابل للغسل لنظافةٍ قصوى

      يمكنكِ فك الرأس وتنظيفه بالماء لضمان نظافة قصوى.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        إعدادان للسرعة
        نعم

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم
        غطاء للمناطق الحساسة
        نعم
        حقيبة صغيرة للتخزين
        نعم

      • إزالة شعر مريحة

        لاسلكي
        نعم

      • المواصفات التقنية

        عدد نقاط الالتقاط
        20
        عدد الأقراص
        21
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        666
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        733
        فولتية
        3.6  فولت

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز