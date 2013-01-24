أظهري جمال بشرتك
تزيل آلة إزالة الشعر Philips SatinPerfect المزوّدة بنظام SkinPerfect حتى الشعيرات الناعمة والقصيرة بينما توفّر الحماية لبشرتك. تتميز هذه الآلة بقابليتها للاستخدام الجاف والرطب لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. كما تتميز بدقّة للاستخدام الجاف والرطب، ورأس حلاقة مزوّد بمشط وملاقط ذكية إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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أظهري جمال بشرتك
تزيل آلة إزالة الشعر Philips SatinPerfect المزوّدة بنظام SkinPerfect حتى الشعيرات الناعمة والقصيرة بينما توفّر الحماية لبشرتك. تتميز هذه الآلة بقابليتها للاستخدام الجاف والرطب لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. كما تتميز بدقّة للاستخدام الجاف والرطب، ورأس حلاقة مزوّد بمشط وملاقط ذكية إكتشف كلّ المميزات
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص السيراميك لإزالة حتى الشعيرات الناعمة بنعومة فائقة
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.
للاستخدام الجاف والرطب.
يمكّنك الرأس العريض جدًا من إزالة الشعر بطريقة مثالية مع كل تمريرة لنتائج تدوم طويلاً ولبشرة فائقة النعومة في غضون دقائق.
يزيل ملحق رفع الشعر والتدليك الشعيرات الناعمة والمسطحة ويسكّن البشرة
يتّبع رأس الحلاقة القابل للفك منحنيات منطقة البيكيني أو تحت الإبط بشكل مثالي لحلاقة دقيقة وناعمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي مزوّدًا بمشط تشذيب.
حل ملائم وقيّم لمناطق الجسم الحساسة.
ملاقط في علبة أنيقة، مزوّدة بضوء ومرآة، مثالية للحاجبين
الميزات
الملحقات
إزالة شعر مريحة
سهولة الاستعمال
حلول للمناطق الحساسة
المواصفات التقنية