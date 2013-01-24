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جهاز تمليس الشعر KeraShine

HP8316/00
  • علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير
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    جهاز تمليس الشعر KeraShine

    HP8316/00

    علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير

    يتميّز جهاز تمليس الشعر KeraShine من Philips بالتقنية الأيونية وبطلاء من الكيراتين لمساعدتك في الحصول على شعر رائع وعلى التسريحة التي تريدينها في وقت أقل. وقد تم تصميم اللوحَين الكبيرَين جدًا خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل وللحد من إلحاق الضرر بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    جهاز تمليس الشعر KeraShine

    علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير

    يتميّز جهاز تمليس الشعر KeraShine من Philips بالتقنية الأيونية وبطلاء من الكيراتين لمساعدتك في الحصول على شعر رائع وعلى التسريحة التي تريدينها في وقت أقل. وقد تم تصميم اللوحَين الكبيرَين جدًا خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل وللحد من إلحاق الضرر بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير

    يتميّز جهاز تمليس الشعر KeraShine من Philips بالتقنية الأيونية وبطلاء من الكيراتين لمساعدتك في الحصول على شعر رائع وعلى التسريحة التي تريدينها في وقت أقل. وقد تم تصميم اللوحَين الكبيرَين جدًا خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل وللحد من إلحاق الضرر بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    جهاز تمليس الشعر KeraShine

    علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير

    يتميّز جهاز تمليس الشعر KeraShine من Philips بالتقنية الأيونية وبطلاء من الكيراتين لمساعدتك في الحصول على شعر رائع وعلى التسريحة التي تريدينها في وقت أقل. وقد تم تصميم اللوحَين الكبيرَين جدًا خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل وللحد من إلحاق الضرر بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل straighteners

      علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير

      • سيراميك وكيراتين
      • عناية أيونية
      • ألواح عريضة جداً
      ألواح ناعمة كالحرير وتعرّض أقل للحرارة

      ألواح ناعمة كالحرير وتعرّض أقل للحرارة

      سرّحي شعرك واعتني به بواسطة تكنولوجيا عناية SilkPro من Philips. ألواح أكثر نعومة من الحرير تنزلق على شعركِ بلا عناء مع درجة حرارة مثالية، مع تقليل الاحتكاك والحد من التعرّض للحرارة. إنه الجهاز المثالي للحصول على شعر جميل مالس وناعم كالحرير.

      لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      يتميّز جهاز تمليس الشعر هذا بلوحَين من السيراميك والكيراتين لأعلى مستوى من اللمعان ولشعر ينساب بنعومة.

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

      امنحي شعرك عنايةً فورية بواسطة الترطيب الأيوني. تساعد الأيونات المشحونة سلبًا في إزالة الشعر المتطاير وترطيب شعرك وتمليسه ليصبح أكثر لمعانًا وإشراقًا. ستحصلين بالتالي على شعرٍ مالسٍ وخالٍ من التجعيدات ولامع.

      ألواح عريضة إضافية من أجل نتائج أفضل للشعر الكثيف أو الطويل

      ألواح عريضة إضافية من أجل نتائج أفضل للشعر الكثيف أو الطويل

      تم تصميم لوحا التمليس العريضان جدًا خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل. وبفضل زيادة عرض اللوح، يمكنك تمليس كمية شعر إضافية في التمريرة الواحدة وتقليل الوقت المخصص لتسريح شعرك.

      درجة سخونة احترافية عالية 210 درجة مئوية لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      درجة سخونة احترافية عالية 210 درجة مئوية لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      تسمح لكِ درجة الحرارة العالية هذه بتغيير تسريحة شعرك وتمنحك مظهرًا مثاليًا وجذابًا كما لو كنت قادمة للتو من صالون التجميل.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        طلاء من الكيراتين والسيراميك
        نعم
        عناية أيونية
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        قفل اللوح
        نعم
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        لوحان عريضان
        47x75 مم
        درجة حرارة التسريح
        210 درجات مئوية
        وقت الإحماء
        60 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        فولتية
        حول العالم  فولت

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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