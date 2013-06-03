علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير

يتميّز جهاز تمليس الشعر KeraShine من Philips بالتقنية الأيونية وبطلاء من الكيراتين لمساعدتك في الحصول على شعر رائع وعلى التسريحة التي تريدينها في وقت أقل. وقد تم تصميم اللوحَين الكبيرَين جدًا خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل وللحد من إلحاق الضرر بشعرك.