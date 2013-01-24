علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير
يتميّز جهاز تمليس الشعر KeraShine من Philips بالتقنية الأيونية وبطلاء من الكيراتين لمساعدتك في الحصول على شعر رائع وعلى التسريحة التي تريدينها في وقت أقل. وقد تم تصميم اللوحَين الكبيرَين جدًا خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل وللحد من إلحاق الضرر بشعرك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير
يتميّز جهاز تمليس الشعر KeraShine من Philips بالتقنية الأيونية وبطلاء من الكيراتين لمساعدتك في الحصول على شعر رائع وعلى التسريحة التي تريدينها في وقت أقل. وقد تم تصميم اللوحَين الكبيرَين جدًا خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل وللحد من إلحاق الضرر بشعرك. إكتشف كلّ المميزات
علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير
يتميّز جهاز تمليس الشعر KeraShine من Philips بالتقنية الأيونية وبطلاء من الكيراتين لمساعدتك في الحصول على شعر رائع وعلى التسريحة التي تريدينها في وقت أقل. وقد تم تصميم اللوحَين الكبيرَين جدًا خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل وللحد من إلحاق الضرر بشعرك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
علاج اللمعان لشعر ناعم كالحرير
يتميّز جهاز تمليس الشعر KeraShine من Philips بالتقنية الأيونية وبطلاء من الكيراتين لمساعدتك في الحصول على شعر رائع وعلى التسريحة التي تريدينها في وقت أقل. وقد تم تصميم اللوحَين الكبيرَين جدًا خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل وللحد من إلحاق الضرر بشعرك. إكتشف كلّ المميزات
سرّحي شعرك واعتني به بواسطة تكنولوجيا عناية SilkPro من Philips. ألواح أكثر نعومة من الحرير تنزلق على شعركِ بلا عناء مع درجة حرارة مثالية، مع تقليل الاحتكاك والحد من التعرّض للحرارة. إنه الجهاز المثالي للحصول على شعر جميل مالس وناعم كالحرير.
يتميّز جهاز تمليس الشعر هذا بلوحَين من السيراميك والكيراتين لأعلى مستوى من اللمعان ولشعر ينساب بنعومة.
امنحي شعرك عنايةً فورية بواسطة الترطيب الأيوني. تساعد الأيونات المشحونة سلبًا في إزالة الشعر المتطاير وترطيب شعرك وتمليسه ليصبح أكثر لمعانًا وإشراقًا. ستحصلين بالتالي على شعرٍ مالسٍ وخالٍ من التجعيدات ولامع.
تم تصميم لوحا التمليس العريضان جدًا خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل. وبفضل زيادة عرض اللوح، يمكنك تمليس كمية شعر إضافية في التمريرة الواحدة وتقليل الوقت المخصص لتسريح شعرك.
تسمح لكِ درجة الحرارة العالية هذه بتغيير تسريحة شعرك وتمنحك مظهرًا مثاليًا وجذابًا كما لو كنت قادمة للتو من صالون التجميل.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
الميزات
المواصفات التقنية
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