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جهاز تمليس الشعر

HP8325/03
1 الجوائز
  • شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا
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    جهاز تمليس الشعر

    HP8325/03
    1 الجوائز

    شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا

    صمّم جهاز التمليس Essential Care الجديد خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، وهو مزوّد بنظام العناية الأيونية وألواح أعرض بنسبة 40% تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة واللامعة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تمليس الشعر

    شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا

    صمّم جهاز التمليس Essential Care الجديد خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، وهو مزوّد بنظام العناية الأيونية وألواح أعرض بنسبة 40% تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة واللامعة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا

    صمّم جهاز التمليس Essential Care الجديد خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، وهو مزوّد بنظام العناية الأيونية وألواح أعرض بنسبة 40% تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة واللامعة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تمليس الشعر

    شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا

    صمّم جهاز التمليس Essential Care الجديد خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، وهو مزوّد بنظام العناية الأيونية وألواح أعرض بنسبة 40% تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة واللامعة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

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      شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا

      • Essential Care
      • سيراميك
      • IonBoost
      ألواح عريضة من أجل شعر طويل وكثيف

      ألواح عريضة من أجل شعر طويل وكثيف

      لوحان أعرض بنسبة 40%* مصممان خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، لملامسة الشعر بصورة أفضل ولمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

      درجة سخونة احترافية وعالية تبلغ 210 درجة مئوية لنتائج رائعة

      درجة سخونة احترافية وعالية تبلغ 210 درجة مئوية لنتائج رائعة

      تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي

      قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

      قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين.

      طبقة من السيراميك لانزلاق فائق النعومة

      طبقة من السيراميك لانزلاق فائق النعومة

      الألواح الناعمة ذات طبقة السيراميك تحمي الشعر من الضرر أثناء التصفيف.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        وقت الإحماء
        60 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        أسود وزهري خفيف
        درجة الحرارة القصوى
        210  درجة مئوية
        فولتية
        حول العالم  فولت
        ألواح عريضة بحجم كبير جدًا
        45×90 مم

      • الميزات

        حرارة
        210  درجة مئوية
        سلك دوّار
        نعم
        طبقة من السيراميك
        نعم
        ترطيب أيوني
        نعم
        قفل مقبض
        نعم
        ألواح مادية
        سيراميك
        حلقة تعليق للتخزين
        لا
        سلك دوّار
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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