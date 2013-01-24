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Airstyler

HP8664/00
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  • تسريحات متعددة ولمعان لا يضاهى تسريحات متعددة ولمعان لا يضاهى تسريحات متعددة ولمعان لا يضاهى
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    Airstyler

    HP8664/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تسريحات متعددة ولمعان لا يضاهى

    استخدمي فرشاة Dynamic Volumebrush من Philips للحصول على تسريحات مختلفة مع الحفاظ على نعومة شعرك ولمعانه. فتعمد الشعيرات الدوارة بحجم 50 مم إلى تعزيز الكثافة والحركة، بينما تسمح لك الفرشاة القابلة للنزع بالحصول على تموجات محددة بدون تشابك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Airstyler

    تسريحات متعددة ولمعان لا يضاهى

    استخدمي فرشاة Dynamic Volumebrush من Philips للحصول على تسريحات مختلفة مع الحفاظ على نعومة شعرك ولمعانه. فتعمد الشعيرات الدوارة بحجم 50 مم إلى تعزيز الكثافة والحركة، بينما تسمح لك الفرشاة القابلة للنزع بالحصول على تموجات محددة بدون تشابك. إكتشف كلّ المميزات

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      تسريحات متعددة ولمعان لا يضاهى

      فرشاة Volumebrush الدوارة من Philips مع ملحقَين

      • فرشاة Volumebrush دوارة
      • العناية الأيونية وطلاء تورمالين
      قوة 1000 واط للحصول على نتائج مذهلة

      قوة 1000 واط للحصول على نتائج مذهلة

      يعمل مسرّح الشعر هذا بقوة 1000 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيفة على الشعر للحصول على شعر جذاب كل يوم.

      ترطيب أيوني لمنع التجعّد والاستمتاع بلمعان متميز

      ترطيب أيوني لمنع التجعّد والاستمتاع بلمعان متميز

      يسمح الترطيب الأيوني بالتجفيف من دون تطاير الشعر بفعل الشحنات الكهربائية. يتم إطلاق الأيونات المشحونة السالبة، مما يؤدي إلى التقليل من التجعّد وتمليس الشعر المتطاير وزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر صحي وخالٍ من التجعد ويتألق لمعانًا.

      طلاء السيراميك والتورمالين لمزيد من اللمعان على شعرك

      طلاء السيراميك والتورمالين لمزيد من اللمعان على شعرك

      يأتي مسرّح الشعر مزوّدًا بطبقة من التورمالين والسيراميك في لحماية شعرك وإعادة تنشيطه أثناء التسريح. تعمد هذه الطبقة إلى توصيل الحرارة بطريقة فعالة من دون تركيز السخونة في أماكن معيّنة وإلى إضفاء لمعان مع كل تمريرة.

      فرشاة مستديرة بحجم 50 مم لإضفاء كثافة وحركة

      فرشاة مستديرة بحجم 50 مم لإضفاء كثافة وحركة

      تُعد الفرشاة المستديرة بحجم 50 مم الطريقة المثالية لإضافة الكثافة والقوام وللمعان إلى الشعر. تُستخدم الفرشاة على شعر شبه جاف للحصول على تجفيف مشابه للتجفيف في صالونات التجميل في راحة منزلك.

      فرشاة قابلة للسحب عرض 30 مم لتسريح خالٍ من التشابك

      فرشاة قابلة للسحب عرض 30 مم لتسريح خالٍ من التشابك

      تُستخدم الفرشاة بحجم 30 مم للحصول على تموجات محددة مع الحفاظ على نعومة الشعر ولمعانه. وتسهّل الشعيرات القابلة للنزع عملية تسريح الشعر بدون تشابك.

      إمكانية تدوير الفراشي في الاتجاهَين

      إمكانية تدوير الفراشي في الاتجاهَين

      يمكن تدوير الفرشاة في كلا الاتجاهين مما يسهّل حملها والحصول على أنواع مختلفة من التسريحات.

      إعداد العناية بالشعر لحماية شعرك أثناء التجفيف والتسريح

      إعداد العناية بالشعر لحماية شعرك أثناء التجفيف والتسريح

      يضمن إعداد "العناية" توفير درجة الحرارة المثالية لتجفيف الشعر وحمايته من الحرارة الزائدة. يعمد هذا الإعداد إلى تجفيف شعرك بسرعة بواسطة تدفق الهواء القوي نفسه ولكن بدرجة حرارة ثابتة للعناية بالشعر.

      فرشاة بحجم 50 مم لنتائج أكثر نعومة ولمعانًا

      فرشاة بحجم 50 مم لنتائج أكثر نعومة ولمعانًا

      إن شعيرات الفرشاة الحرارية مصنوعة جزئيًا من شعر الخنزير البري الطبيعية. تساعد هذه الشعيرات المختلطة على تمرير الفرشاة في الشعر بسلاسة أكبر، مما يقلل من الشحنات الكهربائية ويزيد من لمعان الشعر ويمنع تشابكه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        1000  واط
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        درجة اللون الأبيض الرخامي/الرمادي

      • ملحقات

        فرشاة ذات شعيرات طبيعية مختلطة
        50 مم
        غطاء الفرشاة
        للفرشاة المستديرة بحجم 50 مم
        فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
        30 مم

      • الميزات

        تنعيم أيوني
        نعم
        طلاء من السيراميك والتورمالين
        نعم
        الإعدادات
        3 إعدادات لدرجة الحرارة/ إعدادا سرعة
        إعداد الدوران
        إعدادان لسرعة الدوران
        سلك دوّار
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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