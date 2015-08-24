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  • تجعيدات وتموجات ناعمة وكثيفة مع التجعيد التلقائي بواسطة الهواء تجعيدات وتموجات ناعمة وكثيفة مع التجعيد التلقائي بواسطة الهواء تجعيدات وتموجات ناعمة وكثيفة مع التجعيد التلقائي بواسطة الهواء
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    StyleCare مسرّح شعر ذاتي الدوران

    HP8668/00

    تجعيدات وتموجات ناعمة وكثيفة مع التجعيد التلقائي بواسطة الهواء

    يتميّز مسرّح الشعر الجديد الذي يدور تلقائيًا بملحق تجعيد فريد من نوعه للحصول على تموجات ناعمة، وفرشاة مستديرة لشعر كثيف، وفوهة لتجفيف لطيف. استمتعي بتجربة تجفيف وتسريح مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    StyleCare مسرّح شعر ذاتي الدوران

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    تجعيدات وتموجات ناعمة وكثيفة مع التجعيد التلقائي بواسطة الهواء

    • طلاء من الكيراتين والسيراميك
    • الأيونية
    • 800 واط
    • 3 ملحقات
    ملحق التجعيد التلقائي بواسطة الهواء للحصول على تموجات ناعمة

    ملحق التجعيد التلقائي بواسطة الهواء للحصول على تموجات ناعمة

    بعد تجفيف الشعر بنسبة 80%، ضعي خصلةً من الشعر على فتحة ملحق التجعيد بواسطة الهواء. بكبسة زر، تختفي خصلة الشعر في حجرة التجعيد حيث يتم تجفيفها وتسريحها. تحصلين بالتالي على خصلة شعر متموجة وجميلة لإطلالة طبيعية ورائعة.

    فرشاة مستديرة بحجم 50 مم لإضفاء كثافة وحركة

    فرشاة مستديرة بحجم 50 مم لإضفاء كثافة وحركة

    تُعد الفرشاة المستديرة بحجم 50 مم الطريقة المثالية لإضافة الكثافة والقوام وللمعان إلى الشعر. تُستخدم الفرشاة على شعر شبه جاف للحصول على تجفيف مشابه للتجفيف في صالونات التجميل في راحة منزلك.

    يمنع تلبّد الشعر للحصول على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيدات

    يمنع تلبّد الشعر للحصول على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيدات

    تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

    طلاء واقٍ من السيراميك مع طبقة من الكيراتين

    طلاء واقٍ من السيراميك مع طبقة من الكيراتين

    طلاء واقٍ من السيراميك مع طبقة من الكيراتين لعناية أفضل بشعرك.

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    يعمل مكثّف مسرّح الشعر بتركيز الهواء عبر الفتحة على مناطق محددة، للاستمتاع بتجربة تجفيف لطيفة على الشعر. يُنصح به لتجفيف الشعر بشكل أولي وإعداده للتسريح.

    قوة تسريح تبلغ 800 واط للحصول على نتائج مذهلة

    قوة تسريح تبلغ 800 واط للحصول على نتائج مذهلة

    جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج مذهلة كل يوم.

    هواء بارد لتثبيت تسريحتك

    هواء بارد لتثبيت تسريحتك

    يسمح لك إعداد الهواء البارد بتثبيت تسريحتك أو تجفيف الشعر على درجة حرارة منخفضة نسبيًا للحد من مخاطر التلف.

    يتحرّك مسرّح الشعر تلقائيًا في كلا الاتجاهيَن

    يتحرّك مسرّح الشعر تلقائيًا في كلا الاتجاهيَن

    يمكن تدوير مسرّح الشعر بكلا الاتجاهين، مما يسهّل حمله والحصول على مجموعة متنوعة من التسريحات.

    سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

    سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

    تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

    سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

    سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

    إن مسرّح الشعر صغير الحجم ويتّسع بطريقة أفضل في قبضة يدك

    يتميّز مسرّح الشعر بتصميم مريح ومقبض أصغر، للاستمتاع بتجربة أكثر سهولةً وراحة.

    المواصفات التقنية

    • ملحقات

      فوهة
      لتيار هواء مركز
      فرشاة مبرومة عرض 50 مم
      للحصول على شعر كثيف وانسيابي وناعم
      ملحق AirCurl فريد من نوعه
      للحصول على تموجات ناعمة

    • الطاقة

      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      800 واط

    • سهولة الاستخدام

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      سلك دوّار
      نعم

    • تقنيات العناية

      سيراميك وكيراتين
      نعم
      تقنية الأيونات
      نعم

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