HP8668/00
تجعيدات وتموجات ناعمة وكثيفة مع التجعيد التلقائي بواسطة الهواء
يتميّز مسرّح الشعر الجديد الذي يدور تلقائيًا بملحق تجعيد فريد من نوعه للحصول على تموجات ناعمة، وفرشاة مستديرة لشعر كثيف، وفوهة لتجفيف لطيف. استمتعي بتجربة تجفيف وتسريح مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بعد تجفيف الشعر بنسبة 80%، ضعي خصلةً من الشعر على فتحة ملحق التجعيد بواسطة الهواء. بكبسة زر، تختفي خصلة الشعر في حجرة التجعيد حيث يتم تجفيفها وتسريحها. تحصلين بالتالي على خصلة شعر متموجة وجميلة لإطلالة طبيعية ورائعة.
تُعد الفرشاة المستديرة بحجم 50 مم الطريقة المثالية لإضافة الكثافة والقوام وللمعان إلى الشعر. تُستخدم الفرشاة على شعر شبه جاف للحصول على تجفيف مشابه للتجفيف في صالونات التجميل في راحة منزلك.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
طلاء واقٍ من السيراميك مع طبقة من الكيراتين لعناية أفضل بشعرك.
يعمل مكثّف مسرّح الشعر بتركيز الهواء عبر الفتحة على مناطق محددة، للاستمتاع بتجربة تجفيف لطيفة على الشعر. يُنصح به لتجفيف الشعر بشكل أولي وإعداده للتسريح.
جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج مذهلة كل يوم.
يسمح لك إعداد الهواء البارد بتثبيت تسريحتك أو تجفيف الشعر على درجة حرارة منخفضة نسبيًا للحد من مخاطر التلف.
يمكن تدوير مسرّح الشعر بكلا الاتجاهين، مما يسهّل حمله والحصول على مجموعة متنوعة من التسريحات.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
يتميّز مسرّح الشعر بتصميم مريح ومقبض أصغر، للاستمتاع بتجربة أكثر سهولةً وراحة.
ملحقات
الطاقة
سهولة الاستخدام
تقنيات العناية
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