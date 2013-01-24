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Prestige Pro

مجفف الشعر

HPS910/03
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1 الجوائز
  • مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين
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    Prestige Pro مجفف الشعر

    HPS910/03
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

    يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2100 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 160 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 40%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين طريقة التسريح الاحترافية بفضل فوهتَين رفيعتَين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Prestige Pro مجفف الشعر

    مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

    يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2100 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 160 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 40%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين طريقة التسريح الاحترافية بفضل فوهتَين رفيعتَين. إكتشف كلّ المميزات

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      مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

      • قوة تجفيف تبلغ 2100 واط
      • محرك تيار متردد قوي
      • سرعة هواء مرتفعة تصل إلى 160 كم/الساعة*
      • عناية أيونية لشعر لامع
      محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

      محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

      يتميّز مجفف الشعر الاحترافي بمحرك تيار متردد عالي الأداء مع سرعة هواء تصل إلى 160 كم/الساعة*، أي سرعة أكبر بنسبة 40%**. تم تطويره للمحترفين للحصول على نتائج فعالة.

      قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2100 واط

      قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2100 واط

      يمنحك مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفق هواء قويًا. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتسريحه أسرع وأسهل.

      عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

      عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

      تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.

      فوهتان رفيعتان للتسريح، لتسريح شعرك بشكل مثالي: 7 مم و9 مم

      فوهتان رفيعتان للتسريح، لتسريح شعرك بشكل مثالي: 7 مم و9 مم

      نتائج تسريح مثالية مع فوهتَين رفيعتَين لكل حاجة. تكون الفوهة حجم 7 مم مخصصة للتسريح الدقيق أما الفوهة حجم 9 مم فمخصصة لتسريح شعرك وتصفيفه.

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

      يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة المختلفة تحكمًا مثاليًا لتسريح دقيق ومخصص.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها، يوفر زر خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) دفقًا شديدًا للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وضبطها.

      سلك بطول 2,5 م

      سلك بطول 2,5 م

      يتميّز السلك الاحترافي بطول 2,5 م، لتعزيز سهولة الاستخدام في أي مكان.

      ضمان لمدة سنتَين مع سنتَين إضافيتَين عند تسجيل المنتج عبر الإنترنت

      ضمان لمدة سنتَين مع سنتَين إضافيتَين عند تسجيل المنتج عبر الإنترنت

      مدّد فترة الضمان التي تبلغ سنتَين مع سنتَين إضافيتَين عند تسجيل منتجك عبر الإنترنت في غضون 3 أشهر من شرائه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        2100  واط
        المحرّك
        تيار متردد
        سرعة التجفيف
        لغاية 160 كم/الساعة*
        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        فولتية
        220-240  فولت
        فولتية مزدوجة
        لا
        اللون / التشطيبات
        أسود وأحمر

      • تقنيات العناية

        عناية أيونية
        نعم
        إعداد ThermoProtect
        نعم

      • الميزات

        إعدادات الحرارة/السرعة
        6
        6
        النفحة الباردة
        نعم
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        فلتر قابل للفك لمدخل الهواء
        نعم
        مقبض قابل للطي
        لا

      • الوزن والمقاييس

        وزن المنتج (من دون التغليف)
        0,828 كجم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        بالإضافة إلى 2 سنوات عند التسجيل

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          • تم الاختبار مع فوهة بحجم 9 مم وباستخدام إعداد السرعة 2 وإعداد الحرارة 2
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