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Coolskin

آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

HQ6725
  • آلة حلاقة مفرغة للمستحضر آلة حلاقة مفرغة للمستحضر آلة حلاقة مفرغة للمستحضر
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    Coolskin آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    HQ6725

    آلة حلاقة مفرغة للمستحضر

    نظام حلاقة مبتكر بواسطة مستحلب أو جيل NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة ناعمة ومنعشة دون إحداث خدوش أو جروح. نظام الرفع والقص المحسّن Lift & Cut، القابل لإعادة الشحن والمقاوم للمياه.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Coolskin آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    آلة حلاقة مفرغة للمستحضر

    نظام حلاقة مبتكر بواسطة مستحلب أو جيل NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة ناعمة ومنعشة دون إحداث خدوش أو جروح. نظام الرفع والقص المحسّن Lift & Cut، القابل لإعادة الشحن والمقاوم للمياه.

    آلة حلاقة مفرغة للمستحضر

    نظام حلاقة مبتكر بواسطة مستحلب أو جيل NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة ناعمة ومنعشة دون إحداث خدوش أو جروح. نظام الرفع والقص المحسّن Lift & Cut، القابل لإعادة الشحن والمقاوم للمياه.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Coolskin آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    آلة حلاقة مفرغة للمستحضر

    نظام حلاقة مبتكر بواسطة مستحلب أو جيل NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة ناعمة ومنعشة دون إحداث خدوش أو جروح. نظام الرفع والقص المحسّن Lift & Cut، القابل لإعادة الشحن والمقاوم للمياه.

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      آلة حلاقة مفرغة للمستحضر

      مع مستحضر NIVEA FOR MEN

      نظام حلاقة فريد من نوعه يوزّع مستحضر الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN

      نظام حلاقة فريد من نوعه يوزّع مستحضر الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN

      يرطّب مستحضر/جيل NIVEA FOR MEN البشرة أثناء الحلاقة لتحضيرها لحلاقة ناعمة ومريحة وحمايتها من التحسّس. مغذى بالفيتامينات وخالٍ من الكحول للحصول على بشرة صحية وحيوية. نظام خرطوشة سهل الإدخال.

      تفتح المياه الساخنة المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة

      تفتح المياه الساخنة المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة

      يمكنك الحلاقة أثناء الاستحمام أو بعده: فالمياه الساخنة تفتح المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة

      تقنية الحلاقة Lift & Cut مع نظام الشفرات

      يرفع نظام الشفرات الشعيرات لقصها بطريقة مريحة تحت مستوى البشرة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • رؤوس مرنة منفردة
        • آلة حلاقة بتقنية ثلاثية الأبعاد مزوّدة بنظام اتباع المنحنيات
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        مؤشر الشحن
        جاري الشحن
        قابلة للشحن
        جاري الشحن
        8 ساعات
        رطب وجاف
        يمكن استخدامها أثناء الاستحمام
        وقت الحلاقة
        13 يومًا
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • التصميم

        المواد
        كروم
        اللون الخارجي
        لكر

      • الملحقات

        الحامل
        قاعدة للشحن
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة ناعمة
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

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