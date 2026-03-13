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Daily Collection خلاط محمول باليد
تم إيقافه
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HR1341/00
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User Manual Philips Daily Collection Hand blender
تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 300 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة لتحضير الحساء والبوريه والخفقات. فلم يكن تحضير المأكولات المنزلية الصحية يومًا بهذه السهولة!
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