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جميع السلاسل

  • تحضير الطعام الصحي بسهولة
  • تحضير الطعام الصحي بسهولة
  • تحضير الطعام الصحي بسهولة
  • تحضير الطعام الصحي بسهولة

تم إيقافه

خفاقة يدوية

HR1350

تحضير الطعام الصحي بسهولة

يساعدك خلاط اليد من Philips بمحركه ذي القوة 250 واط على تحضير أنواع الحساء والبوريه والخلطات المثالية بسهولة.

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لتحضير أنواع الحساء والبوريه والخلطات المثالية بسهولة

تحضير الطعام الصحي بسهولة

  • 250 واط

  • مع وعاء

محرك فعّال بقوة 250 واط

سرعة واحدة

سرعة واحدة

حاجز بلاستيكي قابل للفك

حاجز بلاستيكي قابل للفك

يفك بفتل اليد

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.