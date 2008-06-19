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تحضير الطعام
جميع السلاسل
خفاقة يدوية
تم إيقافه
HR1350
تحضير الطعام الصحي بسهولة
يساعدك خلاط اليد من Philips بمحركه ذي القوة 250 واط على تحضير أنواع الحساء والبوريه والخلطات المثالية بسهولة.
250 واط
مع وعاء
يفك بفتل اليد
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