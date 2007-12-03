المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • تحضير الطعام الصحي بسهولة
  • تحضير الطعام الصحي بسهولة

تم إيقافه

خلاط اليد

HR1351/70

تحضير الطعام الصحي بسهولة

يساعدك خلاط اليد من Philips بمحركه ذي القوة 250 واط والقطاعة على تحضير أنواع الحساء والبوريه والخلطات المثالية بسهولة.

عرض جميع المزايا

لتحضير أنواع الحساء والبوريه والخلطات المثالية بسهولة

تحضير الطعام الصحي بسهولة

محرك فعّال بقوة 250 واط

سرعة واحدة

سرعة واحدة

أكسسوار للتقطيع

أكسسوار للتقطيع

فرامة لتقطيع البصل والجبن والكثير من المكونات الأخرى.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.