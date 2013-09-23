HR1459/00
تخفق وتخلط بامتياز
يمنحك هذا الخلاط من Philips المزوّد بمحرك بقوة 300 واط نتائج مثالية مع أقل مجهود ممكن عند العجن أو الخلط أو الخفق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بإمكانية تحكم إضافية بفضل الإعدادات الخمسة للسرعة التي تناسب كافة وصفاتك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
محرك قوي بقوة 300 واط يخفق ويعجن بامتياز
5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى ملائمة لتحضير تشكيلة واسعة من الوصفات
آلات خفق من الفولاذ الذي لا يصدأ مع آلات لخفق العجين مضمنة.
مشبك للف السلك وتخزينه بعد الاستخدام
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
الملحقات المضمّنة
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