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جميع السلاسل

  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
  • تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

تم إيقافه

خلاط

HR1561/55

تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

يساعدك الخلاط من Philips على تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً. إنه مزود بمحرك بقوة 350 واط، وثلاث سرعات وخفاقات متنوعة وأدوات للعجين التي تسهّل وتقلل المجهود المبذول لتحضير أصعب أنواع العجين. بالإضافة إلى أن علبة تخزينه المميزة تجعله سهل التخزين.

عرض جميع المزايا

محرك بقوة 350 واط

تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة

سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى

سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى

سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى للحصول على نتائج مثالية.

محرّك فعال بقوة 400 واط

محرّك فعال بقوة 400 واط

أداتا الخفق وخفاقتا العجين مضمّنة

أداتا الخفق وخفاقتا العجين مضمّنة

أداتا خفق وخفاقتا عجين من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلاط Philips لتتمكن من الخفق/المزج والعجن وتحضير الوصفات بطريقة مثالية.

المواصفات التقنية

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