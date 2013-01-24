تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
يساعدك الخلاط من Philips على تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً. إنه مزود بمحرك بقوة 350 واط، وثلاث سرعات وخفاقات متنوعة وأدوات للعجين التي تسهّل وتقلل المجهود المبذول لتحضير أصعب أنواع العجين. بالإضافة إلى أن علبة تخزينه المميزة تجعله سهل التخزين.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
يساعدك الخلاط من Philips على تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً. إنه مزود بمحرك بقوة 350 واط، وثلاث سرعات وخفاقات متنوعة وأدوات للعجين التي تسهّل وتقلل المجهود المبذول لتحضير أصعب أنواع العجين. بالإضافة إلى أن علبة تخزينه المميزة تجعله سهل التخزين.
تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
يساعدك الخلاط من Philips على تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً. إنه مزود بمحرك بقوة 350 واط، وثلاث سرعات وخفاقات متنوعة وأدوات للعجين التي تسهّل وتقلل المجهود المبذول لتحضير أصعب أنواع العجين. بالإضافة إلى أن علبة تخزينه المميزة تجعله سهل التخزين.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
يساعدك الخلاط من Philips على تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً. إنه مزود بمحرك بقوة 350 واط، وثلاث سرعات وخفاقات متنوعة وأدوات للعجين التي تسهّل وتقلل المجهود المبذول لتحضير أصعب أنواع العجين. بالإضافة إلى أن علبة تخزينه المميزة تجعله سهل التخزين.
المواصفات العامة