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تم إيقافه
HR1561/55
تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
يساعدك الخلاط من Philips على تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً. إنه مزود بمحرك بقوة 350 واط، وثلاث سرعات وخفاقات متنوعة وأدوات للعجين التي تسهّل وتقلل المجهود المبذول لتحضير أصعب أنواع العجين. بالإضافة إلى أن علبة تخزينه المميزة تجعله سهل التخزين.
سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى للحصول على نتائج مثالية.
أداتا خفق وخفاقتا عجين من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلاط Philips لتتمكن من الخفق/المزج والعجن وتحضير الوصفات بطريقة مثالية.