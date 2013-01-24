تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك. إكتشف كلّ المميزات
تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الشهي واللذيذ منزلياً بسهولة
أصبح تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة المنزلية لكل العائلة أسهل من أي وقت مضى. فسيقوم هذا الخلاط من Philips بقاعدة ووعاء ومحرك بقوة 400 واط بالعمل الشاق، لتحضير الخلطات المثالية في دقائق معدودة. إنه حقًا مساعدك في المطبخ الذي يغنيك عن استخدام يديك. إكتشف كلّ المميزات
سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية لنتائج مثالية.
محرك قوي بقدرة 350 واط لمعالجة أنواع مختلفة من المكونات.
خفاقتان من الفولاذ الذي لا يصدأ وأدوات للعجين لخلاط Philips لتخفق/تخلط كافة وصفاتك وتعجنها بامتياز.
مشبك مخزن لسلك الطاقة للحفاظ على مطبخك مرتبًا.
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
الملحقات
المواصفات التقنية