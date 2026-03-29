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خلاطات بقاعدة

تم إيقافه

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خلاطات بقاعدة

HR1566/04

خلاطات بقاعدة

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

يساعدك الخلاط بقاعدة ووعاء ومنخل هزاز من Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة منزلياً. بمحركه ذي القوة 300 واط، وسرعاته الخمسة وخفاقاته المتنوعة ووعاءيه أصبح الخلط أمراً سهلاً ومسلياً.

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  • 29 March 2026

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