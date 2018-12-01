بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.
مفتاح واحد
مفتاح واحد لاستخدام سهل.
مسكة رفيعة مصمّمة لتتلاءم مع أي يد
يتمتع الخلاط اليدوي Daily Collection بمسكة رفيعة ليتلاءم مع أي يد.
محرك قوي بقدرة 550 واط
محرك قوي بقدرة 550 واط لخلط المكونات الأكثر صلابة
عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان
بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.