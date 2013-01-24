إعداد العصير في المنزل بسهولة

تتيح لك العصارة HR1823/70 من Philips إمكانية تحضير عصير طازج لذيذ بسهولة. وبفضل أنبوب التغذية الدائري الشكل، لن تحتاج كثيرًا إلى تقطيع الفاكهة والخضار قبل وضعها في العصارة. ونظرًا لتصميمها الصغير الحجم، يمكنك تخزينها بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات