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جهاز العصر والخلط

HR1841/80
1 الجوائز
  • مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر
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    جهاز العصر والخلط

    HR1841/80
    1 الجوائز

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة ونبضات، ووظيفةQuick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز العصر والخلط

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة ونبضات، ووظيفةQuick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة ونبضات، ووظيفةQuick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز العصر والخلط

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة ونبضات، ووظيفةQuick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

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      مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

      تحضير مشروبات الفاكهة والعصائر والتوابل الصحية

      • 300 واط
      • 1.5 ليتر
      مطحنة لطحن المكونات

      مطحنة لطحن المكونات

      طحن أي مكون ناشف مثل القهوة، والأعشاب، والتوابل والحبوب.

      عصارة وخلاط في آن واحد

      عصارة وخلاط في آن واحد

      بإمكانك تحضير أي عصير أو مشروب فاكه بسهولة.

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      تحضير وتنظيف سريع.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        دورق الخفاقة
        نعم
        خلاط ومطحنة
        نعم
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات برتقالية
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        قدم مقاومة للانزلاق
        نعم
        اللون المتوفر/الألوان المتوفرة
        أبيض لامع مع مشحات برتقالية
        غطاء معدني
        SAN
        إبريق عصير
        نعم
        غطاء ومثبتات
        PP
        دافع معدني
        PP
        إعداد السرعة
        2
        دافع معدني
        PP
        مادة الغطاء
        SAN
        فرشاة التنظيف
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم
        غطاء ومثبتات معدنية
        PP

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