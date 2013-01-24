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Viva Collection

عصارة

HR1863/20
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  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
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    Viva Collection عصارة

    HR1863/20
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Viva Collection عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم! إكتشف كلّ المميزات

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      الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

      حضّري ما يصل إلى ليترَين من العصير مرةً واحدة ونظفي بغضون دقيقة

      • 800 واط
      • QuickClean
      • أنبوب حجم XL، وسعة 2 لتر
      • منع التقطير
      تنظيف الألياف غير المرغوب بها بفضل وظيفة التنظيف المسبق

      تنظيف الألياف غير المرغوب بها بفضل وظيفة التنظيف المسبق

      تعتبر عصارة Philips العصارة الأولى في السوق التي تعمل بالطرد المركزي مع وظيفة التنظيف المسبق. يمكنك إنشاء نافورة مياه في الجهاز عبر إضافة المياه في الدافعة، وذلك لتشطيف الألياف غير المرغوب فيها والمتبقية على الغطاء وتسهيل تنظيف المصفاة.

      تقنية QuickClean

      تقنية QuickClean

      صممت عصارة Philips للاستمتاع بعملية تنظيف سهلة، بفضل تقنية QuickClean. يمكنك الآن تنظيف الجهاز بدقيقة واحدة بفضل حاوية اللب المضمنة والأسطح الناعمة.

      تجميع اللبّ في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

      تجميع اللبّ في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

      سيتم جمع اللبّ في المكان الوحيد الذي يجب أن تكون فيه، ألا وهو حاوية اللبّ الخاصة بعصارة Philips. ويعني هذا عدم الحاجة بعد الآن إلى إزالة اللبّ من الأجزاء الأخرى مثل الغطاء. ونظرًا للتصميم الدائري والأسطح الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللبّ وتنظيف الحاوية.

      مصفاة بتقنية QuickClean

      مصفاة بتقنية QuickClean

      عادةً، تبقى كمية كبيرة من ألياف اللب عالقة في المصفاة، مما يجعل عملية التنظيف صعبة جدًا. ولكن بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تبقى كل الأسطح ناعمة، مما يساعدك على نظيف الألياف بواسطة اسفنجة مطبخ عادية.

      تجميع سريع وسهل للقطع كافة

      تجميع سريع وسهل للقطع كافة

      تجميع سريع وسهل لكل القطع.

      تحقق سهل من اللب بواسطة الوعاء الشفاف لرؤية اللب

      تحقق سهل من اللب بواسطة الوعاء الشفاف لرؤية اللب

      استمتع بتجربة تحضير عصير تفاعلية حقيقة. فبفضل الغطاء وحاوية اللبّ الشفافين، يمكنك رؤية الفاكهة والخضار أثناء عصرها. كما يمكنك مباشرة رؤية متى تصبح الحاوية ممتلئة الأمر الذي يعني أن حان وقت إفراغها.

      كمية عصير تصل إلى لترين في المرة الواحدة

      كمية عصير تصل إلى لترين في المرة الواحدة

      يمكنك عصر كمية تصل إلى لترين مرة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.

      محرك فعال بقوة 800 واط

      محرك فعال بقوة 800 واط

      اعصر أقسى أنواع الفاكهة والخضار بدون مجهود بفضل المحرك الفعال قوة 800 واط.

      أنبوب تغذية بحجم XL (‏75 ملم)

      أنبوب تغذية بحجم XL (‏75 ملم)

      يتيح لك أنبوب التغذية الكبير جدًا بقطر 75 ملم عصر حتى أكبر حبات الفاكهة والخضار مثل التفاح والجزر والشمندر من دون تقطيعها مسبقًا.

      أسطح ناعمة وتنظيف سهل

      صممت العصارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل عملية الغسل تحت ماء الحنفية.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        الألمنيوم
        مادة الغطاء
        الألمنيوم
        مادة الإبريق
        إبريق SAN وغطاء PS
        مادة حاوية بقايا الفاكهة والخضار والدافع
        PS

      • المواصفات العامّة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        إعداد السرعة
        1
        منع التقطّر
        نعم
        ميزات المنتج
        التنظيف المسبق

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        800  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        1  أمتار
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        1.2  لتر
        أنبوب تغذية
        75  ملليمترًا
        السعة
        2  لتر
        سعة إبريق العصير
        800  مل

      • سهل التنظيف

        ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم
        QuickClean
        نعم

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