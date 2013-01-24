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Avance Collection

عصارة

HR1922/21
1 الجوائز
  • عصير طازج مع الألياف التي تحبها عصير طازج مع الألياف التي تحبها عصير طازج مع الألياف التي تحبها
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Avance Collection عصارة

    HR1922/21
    1 الجوائز

    عصير طازج مع الألياف التي تحبها

    تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection عصارة

    عصير طازج مع الألياف التي تحبها

    تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. إكتشف كلّ المميزات

    عصير طازج مع الألياف التي تحبها

    تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection عصارة

    عصير طازج مع الألياف التي تحبها

    تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. إكتشف كلّ المميزات

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      عصير طازج مع الألياف التي تحبها

      اختر الحصول على ما يصل إلى 50% من الألياف الإضافية

      • QuickClean
      • قدرة 1200 واط
      • أنبوب تغذية بحجم XXL
      تقنية FiberBoost مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%

      تقنية FiberBoost مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%

      تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. ويسمح لك المزيج الفريد من إعدادات السرعة الثابتة التي يمكن التحكم بها بطريقة ذكية وتصميم المصفاة الفريد بالحصول على كمية ألياف أقل أو أكثر في عصيرك، ليتمكّن كل الأشخاص من الاستمتاع بكوب عصريهم المفضّل.

      مصفاة سهلة التنظيف

      مصفاة سهلة التنظيف

      بفضل المصفاة المصقولة، سيكون من السهل جدًا تنظيف بقايا الطعام بإسفنجة المطبخ.

      نسبة أقل من الضجيج

      نسبة أقل من الضجيج

      يتميّز المحرك الجديد بصوت ضجيج ونسبة اهتزاز أقل لتستمتع بتجربة عصر هادئة.

      ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

      ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

      تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.

      يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

      يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

      بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.

      ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

      ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

      تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالتوقف بين كل جلسة عصر لإبقاء سطح المنضدة خالٍ من أي بقع. قم بتنشيط ميزة منع التقطير من خلال تدوير القمع بكل بساطة.

      أنبوب تغذية بحجم XXL (‏80 مم)

      أنبوب تغذية بحجم XXL (‏80 مم)

      وفّر الوقت وابدأ بالعصر بطريقة أسرع. لم تعد بحاجة إلى تقطيع معظم الفاكهة والخضار لتسع في جهاز تحضير العصير هذا. ما عليك سوى وضعها كلها في أنبوب التغذية مقاس XXL بحجم 80 مم، واستمتع بعصير منعش ومغذٍ يوميًا.

      محرك فعال بقوة 1200 واط

      اعصر أصعب الفاكهة والخضار بدون مجهود مع المحرك الفعال بقوة 1200 واط.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • إبريق
        • كتيّب وصفات

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • المواصفات العامّة

        عدد إعدادات السرعة
        2
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • QuickClean

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        سعة الدورق
        1  لتر
        سعة حاوية بقايا الفاكهة والخضار
        2.1  لتر
        طول سلك الطاقة
        1  أمتار
        الطاقة
        1200  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        550 ‏x‏ 320‏ x‏ 330  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        296 ‏x‏ 250‏ x‏ 432  ملليمترًا
        قطر أنبوب التغذية
        80  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        4.7  كلغ

      • التصميم

        اللون
        معدني

      • اللون الخارجي

        مادة الإبريق
        SAN
        مواد الهيكل الرئيسي
        معدنية

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