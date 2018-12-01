ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR1925/21
عصير طازج مع الألياف التي تحبها
تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%.
QuickClean
قدرة 1200 واط
أنبوب تغذية بحجم XXL
عصارة الحمضيات
تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالتوقف بين كل جلسة عصر لإبقاء سطح المنضدة خالٍ من أي بقع. قم بتنشيط ميزة منع التقطير من خلال تدوير القمع بكل بساطة.
بفضل المصفاة المصقولة، سيكون من السهل جدًا تنظيف بقايا الطعام بإسفنجة المطبخ.
تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.
الجوائز