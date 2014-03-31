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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00

تم إيقافه

Avance Collectionخلاط

HR2195/00

لخلط مثالي وتام للطعام

يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6 ومحرك بقوة 900 واط، وهو قادر على خلط كل المكونات، بدءًا من الفاكهة والخضار ووصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على خلط ناعم بطريقة مثالية وعلى القوام الذي تريده.

عرض جميع المزايا

تقنية ProBlend 6 للحصول على نتائج أفضل حتى 50%*

لخلط مثالي وتام للطعام

  • 900 واط

  • دورق زجاجي بسعة 2 لتر

  • مع ملعقة

  • ProBlend 6

تحكم متغيّر بالسرعة وشاشة مضيئة

تحكم متغيّر بالسرعة وشاشة مضيئة

حدد السرعة التي تريدها للخلاط بواسطة مفتاح التحكم بالسرعة الفريد هذا.

تنظيف سهل بفضل الشفرة القابلة للفك

تنظيف سهل بفضل الشفرة القابلة للفك

تنظيف سهل بفضل وحدة الشفرة القابلة للفك

وظيفة مبرمجة لسحق الثلج

وظيفة مبرمجة لسحق الثلج

يؤدي المحرك إلى تشغيل عمليات متتابعة ومبرمجة مسبقًا لسحق الثلج بسهولة بلمسة زر واحدة

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  1. مقارنة بالخلاط HR2094 رقم 1 من Philips