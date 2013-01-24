احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي
استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي
استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات
احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي
استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي
استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات
مع 5 إعدادات للسرعة، مصممة لتزويدك بالقوام المثالي بدءًا من مشروبات الفاكهة ووصولاً إلى الحساء والصلصات
تسمح وظيفة سحق الثلج الفعالة مع تقنية ProBlend Crush بالحصول على ثلج ناعم مسحوق بشكل مثالي لتحضير مشروبات الفاكهة الباردة جدًا والحلويات المنعشة، وذلك بسرعة مضاعفة
مع زر Quick Clean لتنظيف الخلاط بسرعة وسهولة.
تنظيف محسَّن بفضل الغطاء والسكين القابلَين للفك.
تشكيلة واسعة من الملحقات المناسبة محليًا والمتوفرة لمزيد من الراحة والسهولة أثناء تحضير أطباقك المحلية المفضّلة.
مع MTP (حماية المحرك من الإحماء المفرط) لتفادي تعطّل الآلة وضمان استهلاك الخلاط لفترة أطول.
تجمع تقنية ProBlend Crush الجديدة بين الشفرة النجمية الرباعية المحسَّنة والمحرك الفعال جدًا بقوة 700 واط للحصول على نتائج سريعة ومتّسقة ومثالية
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