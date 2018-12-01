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تم إيقافه
HR2505/80
التقطيع مثل طاهٍ محترف
وأخيرًا أصبح بإمكانك الفرم مثل طاهٍ محترف. فبفضل مفرمة OnionChef من Philips المزوّدة بتقنية ChopDrop يمكنك الحصول على قطع جافة ومتناسقة من البصل والمكونات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طحن اللحم وفرم الأعشاب والقيام بالمزيد غير ذلك بفضل الشفرة المنفصلة العالية السرعة.
مفرمة
تقنية ChopDrop
وظيفتان: خشن وناعم
تحديد تلقائي للسرعة
تأتي مفرمة OnionChef من Philips مزودة بسرعتين وتحديد تلقائي للسرعة. تتطلب الوظائف المختلفة سرعات مختلفة لتحقيق النتيجة المثالية، مع سرعة منخفضة للفرم الخشن مع تقنية ChopDrop وسرعة عالية للفرم الناعم باستخدام شفرة منفصلة عالية السرعة. يتعرف المنتج على الوظيفة المطلوبة ويضبطها تلقائيًا لضمان تحقيق النتيجة النهائية المرجوة في كل مرة.
تستخدم مفرمة OnionChef من Philips سرعة بطيئة مثالية لتقنية ChopDrop، بحيث تضمن لك الحصول دائمًا على قطع جافة ومتساوية من البصل ومكونات أخرى حساسة، مثل الكوسا والبيض المسلوق والفلفل وجبنة الموزاريلا، بالإضافة إلى المكونات الصلبة، مثل المكسرات والجزر وغيرها. أداة مثالية لأطباقك اليومية المفضلة، بالإضافة إلى المقبلات (الصلصة والتزاتزيكي) والصلصات والريزوتو وغيرها!
مفرمة OnionChef من Philips سهلة التنظيف. يمكنك شطف كل أجزائها بالماء أو وضعها ببساطة في الجلاية.