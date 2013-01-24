فرم عالي الأداء وتصميم صغير جدًا
تم تصميم مفرمة اللحم الصغيرة من Philips هذه لتوفّر لك مساحة كبيرة في المطبخ أثناء استخدامها وتخزينها. في الوقت نفسه، يمكنك فرم كميات كبيرة من اللحم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فرم عالي الأداء وتصميم صغير جدًا
تم تصميم مفرمة اللحم الصغيرة من Philips هذه لتوفّر لك مساحة كبيرة في المطبخ أثناء استخدامها وتخزينها. في الوقت نفسه، يمكنك فرم كميات كبيرة من اللحم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. إكتشف كلّ المميزات
فرم عالي الأداء وتصميم صغير جدًا
تم تصميم مفرمة اللحم الصغيرة من Philips هذه لتوفّر لك مساحة كبيرة في المطبخ أثناء استخدامها وتخزينها. في الوقت نفسه، يمكنك فرم كميات كبيرة من اللحم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فرم عالي الأداء وتصميم صغير جدًا
تم تصميم مفرمة اللحم الصغيرة من Philips هذه لتوفّر لك مساحة كبيرة في المطبخ أثناء استخدامها وتخزينها. في الوقت نفسه، يمكنك فرم كميات كبيرة من اللحم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. إكتشف كلّ المميزات
قوة 450 واط اسمية وقوة 1600 واط مقيّدة لعملية فرم سريعة وسهلة.
سعة فرم لغاية 1,7 كجم في دقيقة واحدة.
تم تصميم التوصيلة المسننة المعدنية بالكامل لتحمّل أصعب عمليات الفرم.
سكين صحي من الفولاذ المقاوم للصدأ لا تقلّ حدّته مع الوقت.
يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.
لم يكن تقطيع الخضار يومًا بهذه السهولة، وذلك بفضل الأسطوانات الثلاث المضمنة لتقطيع الخضار. تمكّنك أسطوانتا التقطيع الحصول على نتائج رائعة من الفرم الناعم أو الخشن. تستطيع أسطوانة التقطيع فرم الخضار بوقت سريع جدًا.
تقلّص أداة التنظيف المبتكرة الثنائية الجوانب وقت التنظيف بنسبة 50%. فبعد الفرم، انقر بكل بساطة على شاشة الفرم فوق أداة التنظيف واغسلها تحت المياه الجارية. وبالتالي، لا عناء بعد اليوم لتنظيف ثقوب الشاشات المسدودة!
لا يمكن جمع السكين بالطريقة الصحيحة إلا على برغي التغذية فقط.
حماية المحرك TCO لاستخدام المنتج لفترة طويلة.
ميزة سحب الطعام الذاتي السهلة للفرم بدون مجهود.
طريقة حمل سهلة بفضل المقبض المضمن.
الملحقات
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
التصميم
اللون الخارجي