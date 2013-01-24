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Viva Collection

مفرمة لحوم

HR2723/20
1 الجوائز
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
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    Viva Collection مفرمة لحوم

    HR2723/20
    1 الجوائز

    فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

    يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

    يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم. إكتشف كلّ المميزات

    فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

    يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

    يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل meat-mincer

      فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

      InsertClean لتنظيف سريع وبدون مجهود

      • 2,3 كجم في الدقيقة
      • قوة 1800 واط مقيّدة
      • باللون الأبيض
      سعة فرم تصل إلى 2,3 كجم في دقيقة واحدة

      سعة فرم تصل إلى 2,3 كجم في دقيقة واحدة

      قوة 500 واط اسمية وقوة 1800 واط مقيّدة لعملية فرم سريعة وسهلة.

      3 أقراص صحية للطحن من الفولاذ المقاوم للصدأ (3 مم و5 مم و8 مم)

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      قادوس إدخال مبتكر بتصميم سهل التنظيف

      قادوس إدخال مبتكر بتصميم سهل التنظيف

      يتيح لك تصميم القادوس المبتكر بالوصول بسهولة أكبر إلى المناطق حيث تبقى معظم ترسبات الفرم، مما يضمن تنظيف فائق صحي وسريع.

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      محرك بقوة 1800 واط مقيّدة و500 واط اسمية

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      سعة فرم تصل إلى 2,3 كجم في دقيقة واحدة لعملية فرم من دون مجهود.

      آلة تحضير الكبه مضمنة

      آلة تحضير الكبه مضمنة

      توصيلة معدنية متينة لتحمّل أصعب عمليات الفرم

      تم تصميم التوصيلة المسننة المعدنية بالكامل لتحمّل أصعب عمليات الفرم.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • أداة التنظيف
        • أداة البشر الخشن
        • أداة التقطيع إلى أجزاء كبيرة
        • أداة البشر الناعم
        • آلة تحضير الكبه
        • أنبوب تغذية للخضار
        • قالب النقانق

      • المواصفات العامّة

        عدد أقراص التقطيع
        3
        عدد إعدادات السرعة
        1

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1  أمتار
        التردد
        50  هرتز
        الطاقة
        1800  واط

      • الوزن والأبعاد

        قطر قالب النقانق
        12,22  ملليمترًا
        حجم قرص المفرمة
        3 و5 و8  ملليمترًا

      • التصميم

        اللون
        • فضي
        • باللون الأبيض

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        فولاذ مقاوم للصدأ
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS
        مواد صَينية التغذية
        معدنية

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