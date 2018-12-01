فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم.