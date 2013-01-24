عصير طازج بدون ضجيج
تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عصير طازج بدون ضجيج
تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات
عصير طازج بدون ضجيج
تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عصير طازج بدون ضجيج
تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية