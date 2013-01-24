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Avance Collection

عصارة الحمضيات

HR2752/91
  • عصير طازج بدون ضجيج عصير طازج بدون ضجيج عصير طازج بدون ضجيج
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    Avance Collection عصارة الحمضيات

    HR2752/91

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Avance Collection عصارة الحمضيات

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Avance Collection عصارة الحمضيات

    عصير طازج بدون ضجيج

    تتميز عصارة الحمضيات من Philips بعدم إصدار الضجيج بحيث يمكنك بدء يومك بهدوء تام. أما محرك العصارة الفعال بقوة 85 واط فيسهّل عملية العصر. إكتشف كلّ المميزات

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      عصير طازج بدون ضجيج

      أهدأ عصارة حمضيات

      • تدفق مباشر
      • منخل معدني
      • منع التقطير
      • غطاء للغبار
      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      مع ضمان عالمي لمدة سنتين.

      محرك قوي بقدرة 85 واط

      محرك قوي بقدرة 85 واط

      يمنع التقطر

      يمنع التقطر

      منع تراكم الغبار

      منع تراكم الغبار

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        غطاء للغبار

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.0  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        85  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • اللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        PP

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