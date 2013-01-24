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Daily Collection

خلاط صغير

HR2876/01
1 الجوائز
  • خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
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    Daily Collection خلاط صغير

    HR2876/01
    1 الجوائز

    خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

    يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط صغير

    خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

    يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا! إكتشف كلّ المميزات

    خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

    يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط صغير

    خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

    يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا! إكتشف كلّ المميزات

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      خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج

      خلاط صغير مع قنّينة للاستخدام أثناء التنقل

      • 350 واط
      • 0.6 لتر
      • مع أداة فرم مصغّرة
      • ملحق الزجاجة للاستخدام أثناء التنقل
      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

      خلاط يتميّز بقوة محرك تبلغ 350 واط

      خلاط يتميّز بقوة محرك تبلغ 350 واط

      قوة 350 واط لعملية خلط ومزج سهلة.

      هيكل الخلاط الأساسي مطلي بالكروم المتميز

      هيكل الخلاط الأساسي مطلي بالكروم المتميز

      سيضفي الهيكل الأساسي المطلي بالكروم مظهراً رائعًا للخلاط على منضدة مطبخك.

      زجاجة للخلط والانطلاق تتميز بسهولة الحمل

      زجاجة للخلط والانطلاق تتميز بسهولة الحمل

      أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل مشروباتك في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل.

      وعاء خلاط مقاوم للكسر

      وعاء خلاط مقاوم للكسر

      لا تقلق بشأن انكسار الخلاط بفضل وعائه البلاستيكي المقوّى هذا.

      يحافظ مخزن سلك الطاقة على نظافة أسطح المطبخ وترتيبها

      يحافظ مخزن سلك الطاقة على نظافة أسطح المطبخ وترتيبها

      أصبح بإمكانك تخزين السلك بسهولة بفضل حجرة تخزين السلك في الخلاط، ما يتيح لك الحفاظ على ترتيب مطبخك.

      شفرة خلاط قابلة للفك

      شفرة خلاط قابلة للفك

      نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من دورق الخلاط.

      خلاط مع مفرمة متعددة الاستخدامات للمكونات الطرية والقاسية

      خلاط مع مفرمة متعددة الاستخدامات للمكونات الطرية والقاسية

      يشكّل ملحق المفرمة المتعدد الاستخدامات قطعة مكمّلة لخلاطك. تفرم هذه المفرمة الخضار مثل البصل والأعشاب والمكسرات واللحوم إلى أجزاء صغيرة.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        اللون (الألوان)
        معدني محاري
        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة القنّينة
        SAN

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        شفرة قابلة للفك
        نعم
        إعداد السرعة
        1

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        350  واط
        التردد
        50/60  هرتز
        فولتية
        220-240 فولت
        سعة دورق الخلاط
        0.6  لتر
        سعة القنّينة
        0.6  لتر
        سعة المفرمة متعددة الاستخدامات
        350  مل

      • الملحقات

        أداة فرم مصغّرة
        نعم
        القنّينة
        نعم

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