HR3705/10
قوالب حلوى هشة ومخيض طري بسهولة تامة
يسهّل الخلاط الجديد من مجموعة Daily الذي نقدّمه عملية الخَبز للحصول على نتائج سريعة وشهية في كل مرة. يمكنك تحضير خلطات قوالب الحلوى والمخيض بطريقة أسرع لغاية 20%*. استمتع بعملية خلط سهلة ومن دون معاناة بفضل التصميم الخفيف الوزن والمريح.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن لفّ السلك وتثبيته في مكانه بإحكام بواسطة مشبك، لعملية تخزين مرتّبة.
يمكنك تحرير أدوات الخفق أو خفاقات العجين بلمسة واحدة على زر الإخراج الكبير والواضح.
ملحقات ذات أسطح مالسة يمكن غسلها في الجلاية لتنظيف سريع وسهل.
تتوفر مجموعة من 5 إعدادات للسرعة، لاختيار الإعداد المناسب لكل مهمة.
إن أدوات الخفق على شكل قمع أسرع بنسبة تصل إلى 20%*، فتغطي مساحة أكبر في وقت أقل، مع إدخال الهواء في المخيض للحصول على قوام ناعم وهش.
يأتي الخلاط مزودًا بزوجَي أدوات خفق عالية الجودة ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويمكن غسلها في الجلاية.
تصميم مريح وخفيف الوزن لعملية خلط مريحة وسهلة.
يسهل تركيب أدوات الخفق السلكية وخفاقات العجين، وستسمع صوت طقطقة للتأكد من أنه تم تركيبها بالشكل الصحيح.
الملحقات
المواصفات التقنية
التصميم
الوزن والأبعاد
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