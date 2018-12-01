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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender

تم إيقافه

Avance Collectionخلاط Innergizer بسرعة عالية

HR3868/01

احصل على المزيد من العناصر الغذائية

خلاط بسرعة عالية مع تقنية استخلاص المكونات الغذائية ProBlend Extreme لاستخلاص 97% من المكونات الغذائية من الفاكهة والخضار*

عرض جميع المزايا

استخلص 97% من المكونات الغذائية من الفاكهة والخضار

احصل على المزيد من العناصر الغذائية

  • 2000 واط

  • 45000 دورة في الدقيقة

قوة 2000 واط فعالة و45000 دورة في الدقيقة

قوة 2000 واط فعالة و45000 دورة في الدقيقة

خلط فعال مع قوة 2000 واط و45000 دورة في الدقيقة

تقنية ProBlend Extreme

تعمد تقنية استخلاص العناصر الغذائية "ProBlend Extreme" إلى استخلاص العناصر الغذائية من الخلايا ليمتصّها الجسم.

اختار اختصاصي التغذية 40 وصفة لمشروبات الفاكهة لتلبية احتياجاتك

اختار اختصاصي التغذية 40 وصفة لمشروبات الفاكهة لتلبية احتياجاتك

اختار اختصاصي التغذية 40 وصفة لمشروبات الفاكهة لتلبية احتياجاتك.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. تم إجراء الاختبار من قِبل مختبر مستقل في مايو 2016 باستخدام الإجاص والفراولة والشمندر والطماطم