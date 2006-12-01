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  • كيس الغبار الأصلي من Philips كيس الغبار الأصلي من Philips كيس الغبار الأصلي من Philips
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    كيس غبار للاستخدام مرة واحدة

    HR6947/01

    كيس الغبار الأصلي من Philips

    تستطيع أكياس الغبار الأصلية بطبقتين الخاصة بالمكانس الكهربائية من Philips أن تستوعب كميات أكبر وتدوم لفترة أطول.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    كيس غبار للاستخدام مرة واحدة

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    أكياس غبار للمكنسة الكهربائية Athena

    • 4 أكياس
    • 1 فلتر AFS صغير
    • 1 فلتر لحماية المحرك
    • متوافق مع ia HR6815...49

    المواصفات التقنية

    • مواصفات الملحق

      عدد أكياس الغبار
      4
      عدد مرشحات المحرك
      1
      عدد المرشحات الصغيرة AFS
      1
      أكياس غبار للاستخدام مرة واحدة
      HR6815 - HR6849
    Badge-D2C

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