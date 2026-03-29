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5000 Series جهاز تحضير الطعام
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HR7302/90
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يعتبر HR7302 الجديد من السلسة 5000 جهاز تحضير الطعام المثالي للاستمتاع بتعددية استخدام في المطبخ. أصبح من السهل تحضير الوصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل بفضل قوة المحرك التي تبلغ 750 واط و6 ملحقات!
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