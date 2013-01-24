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Viva Collection

محضرة الطعام

HR7631/90
1 الجوائز
  • أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن
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    Viva Collection محضرة الطعام

    HR7631/90
    1 الجوائز

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    يأتي جهاز تحضير الطعام 2 في 1 من Philips مزوّدًا بوعاء كبير للمفرمة ودورق خلاط بسعة 1,5 لترات وقرصين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بات من السهل تحضير الطعام في المنزل لكل أفراد العائلة. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection محضرة الطعام

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    يأتي جهاز تحضير الطعام 2 في 1 من Philips مزوّدًا بوعاء كبير للمفرمة ودورق خلاط بسعة 1,5 لترات وقرصين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بات من السهل تحضير الطعام في المنزل لكل أفراد العائلة. إكتشف كلّ المميزات

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    يأتي جهاز تحضير الطعام 2 في 1 من Philips مزوّدًا بوعاء كبير للمفرمة ودورق خلاط بسعة 1,5 لترات وقرصين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بات من السهل تحضير الطعام في المنزل لكل أفراد العائلة. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection محضرة الطعام

    أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

    يأتي جهاز تحضير الطعام 2 في 1 من Philips مزوّدًا بوعاء كبير للمفرمة ودورق خلاط بسعة 1,5 لترات وقرصين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بات من السهل تحضير الطعام في المنزل لكل أفراد العائلة. إكتشف كلّ المميزات

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      أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن

      مع تقنية Powerchop: لنتائج فائقة

      • 600 واط
      • سرعتان + نبضات
      • أكثر من 21 وظيفة
      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      وصلات قارنة تناسب الشكل وأدوات تسهل التجميع

      تم تصميم جهاز تحضير الطعام من Philips ليكون سهل التجميع. إذ يمكن تركيب القطع سويًا بفضل تصميم الملحقات التي تتميّز بملاءمة التركيب بحسب الشكل.

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      دورق خلاط للخلط والسحق والتحريك

      دورق خلاط للخلط والسحق والتحريك

      ملحقات لإنجاز أكثر من 21 وظيفة بسهولة

      ملحقات لإنجاز أكثر من 21 وظيفة بسهولة

      محرك بقوة 600 واط لتحضير الطعام بفاعلية

      محرك بقوة 600 واط لتحضير الطعام بفاعلية

      أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ للتقطيع والفرم

      ما عليك إلا تحديد القرص المناسب من أقراص الفولاذ الذي لا يصدأ لتحضير المكوّنات المفضلة لديك ثم اضغطي عليه لوضعه على حامل القرص. تم اختبار الأداء لتوفير أفضل نتائج لتقطيع الطعام بأحجام مختلفة.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        سعة الوعاء
        1.3 لتر
        طول سلك الطاقة
        1.12 m
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        20000 r/min
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة (العدد الأقصى)
        1600 r/min
        فولتية
        220 V
        التردد
        60 Hz
        صُنع في
        البرازيل
        مضمنة
        • سكين التقطيع
        • أداة البشر الخشن
        • أداة التقطيع إلى أجزاء كبيرة
        • الدورق
        سعة الدورق
        1.5 لتر
        الوزن مع التغليف
        3,24 kg
        قطر أنبوب التغذية
        75‏x‏45 mm
        الطاقة
        600 W
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • إعداد سرعة نبضي
        • قفل الأمان
        اللون
        أسود
        لون لوحة التحكم
        فضي
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        1800‏x‏1800‏x‏3900 mm
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        4400x2500x3330 mm
        وزن المنتج
        2,50 kg
        عدد إعدادات السرعة
        2

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره
        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;

      • اللمسات النهائية

        دورق مواد
        SAN
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة الملحقات
        الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك PP

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