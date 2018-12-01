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  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

تم إيقافه

Viva Collectionمحضرة الطعام

HR7757/00

وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 5 في 1 مع وعاء بسعة 3,4 لترات وخلاط سعة 2,2 لترات، ومطحنة معدنية، وعصارة وعصارة للحمضيات. وتسمح لك تقنية Powerchop بالحصول على نتائج فرم فائقة.

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مع وعاء كبير ودورق يكفي لتحضير وجبات لكل أفراد العائلة

وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

  • 1000 واط

  • إعداد 5 في 1

  • وعاء بسعة 3.4 ليتر

2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.

ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.

قرص عكسي للتقطيع (ناعم وخشن)

القرص العكسي للتقطيع (ناعم وخشن) مناسب لكل أنواع الخضار.

المواصفات التقنية

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