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HR7757/00
وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 5 في 1 مع وعاء بسعة 3,4 لترات وخلاط سعة 2,2 لترات، ومطحنة معدنية، وعصارة وعصارة للحمضيات. وتسمح لك تقنية Powerchop بالحصول على نتائج فرم فائقة.
1000 واط
إعداد 5 في 1
وعاء بسعة 3.4 ليتر
للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.
طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.
القرص العكسي للتقطيع (ناعم وخشن) مناسب لكل أنواع الخضار.